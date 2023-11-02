https://ria.ru/20231102/trevoga-1906833532.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T03:28
2023-11-02T03:28
2023-11-02T03:28
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревога уже была объявлена в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, но позже ее отменили. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 01.55 по 02.02 по местному времени (с 02.55 по 03.02 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучит сигнал тревоги