https://ria.ru/20231102/trevoga-1906833532.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T03:28

2023-11-02T03:28

2023-11-02T03:28

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревога уже была объявлена в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, но позже ее отменили. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 01.55 по 02.02 по местному времени (с 02.55 по 03.02 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231101/vzryv-1906656838.html

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украина, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, в мире