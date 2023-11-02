https://ria.ru/20231102/svyaschennik-1906981208.html

Священник призвал школы не бояться приглашать духовенство для бесед

Священник призвал школы не бояться приглашать духовенство для бесед - РИА Новости, 02.11.2023

Священник призвал школы не бояться приглашать духовенство для бесед

Современная школа боится говорить с детьми о моральных ценностях и приглашать в школу для таких бесед представителей духовенства, заявил руководитель... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:05

2023-11-02T16:05

2023-11-02T16:05

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Современная школа боится говорить с детьми о моральных ценностях и приглашать в школу для таких бесед представителей духовенства, заявил руководитель информслужбы Московской епархии священник Александр Волков на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной Дню народного единства. "Нам нужно гораздо более ответственно и внимательно относиться к воспитанию и не бояться того, чтобы говорить с детьми о ценностях. Они в этом нуждаются, не знают, как им отличать любовь от нелюбви, как справляться со своей ненавистью, злобой по отношению к своим друзьям в школе, родителям или учителям. До тех пор, пока мы им это не будем объяснять, пока ценностная парадигма не будет внедрена в школу на очень серьезном уровне, ничего хорошего не произойдет", - сказал Волков. По его мнению, учителя "очень часто не знают, что говорить о ценностях, или понимают, но не знают, как это сказать". "Вместе с тем учителя боятся, чтобы священнослужитель пришел бы в школу. Православная культура (предмет — ред.) в четвертом классе – это одна история, а вот для того чтобы священнику прийти в школу, требуется сначала договориться с директором. Если он поймет, что это не очень его пугает, может быть, согласится. Затем нужно спросить родителей, не против ли они, чтобы к их детям пришел священник. А родительское лобби бывает резко против, потому что "им это не надо", "перегрузит детей". Час в год – даже это сделать чрезвычайно сложно", - рассказал Волков. Он отметил, что современная школа "боится говорить о ценностях". "Пока школа и общая система образования боится в целом говорить о ценностях и (приглашать – ред.) людей, которые могут об этом говорить, это, конечно же, в первую очередь представители традиционных конфессий в России, до тех пор у нас ничего не будет системно меняться. И в регионах, и в Москве все непросто - здесь тоже вопрос воспитания и тех людей, которые считают себя русскими, и тех, кто не считают себя русскими, но считают почему-то возможным здесь жить, зарабатывать деньги, учить своих детей. И вот их воспитание – это тоже очень важная составляющая", - заключил Волков.

https://ria.ru/20231102/rpts-1906943543.html

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