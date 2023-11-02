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В Чечне перенесли суд по делу о сожжении Корана
В Чечне перенесли суд по делу о сожжении Корана - РИА Новости, 02.11.2023
В Чечне перенесли суд по делу о сожжении Корана
Висаитовский районный суд Грозного перенес рассмотрение дела Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, на 16 ноября из-за неявки двух свидетелей и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:14
2023-11-02T12:14
2023-11-02T12:14
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ГРОЗНЫЙ, 2 ноя – РИА Новости. Висаитовский районный суд Грозного перенес рассмотрение дела Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, на 16 ноября из-за неявки двух свидетелей и потерпевших, передает корреспондент РИА Новости. Как уточняли ранее РИА Новости в пресс-службе райсуда, потерпевшими выступают 13 имамов мечетей Грозного. Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве. Он также извинился за свой поступок. "Отложить судебное заседание на 16 ноября, 10.30", — сказал судья. В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая. Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний" и части 2 статьи 213 "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды" УК РФ.
https://ria.ru/20231102/koran-1906875301.html
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грозный, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, россия
Грозный, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоград, Россия
В Чечне перенесли суд по делу о сожжении Корана
Суд по делу о сожжении Корана над Журавелем перенесли на 16 ноября
ГРОЗНЫЙ, 2 ноя – РИА Новости. Висаитовский районный суд Грозного перенес рассмотрение дела Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, на 16 ноября из-за неявки двух свидетелей и потерпевших, передает корреспондент РИА Новости.
Как уточняли ранее РИА Новости в пресс-службе райсуда, потерпевшими выступают 13 имамов мечетей Грозного. Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве. Он также извинился за свой поступок.
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"Отложить судебное заседание на 16 ноября, 10.30", — сказал судья.
В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая.
Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний" и части 2 статьи 213 "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды" УК РФ.
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