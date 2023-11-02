https://ria.ru/20231102/stadion-1906840030.html

В Приамурье построили мини-стадион для будущего поселка для аграриев

В Приамурье построили мини-стадион для будущего поселка для аграриев - РИА Новости, 02.11.2023

В Приамурье построили мини-стадион для будущего поселка для аграриев

Мини-стадион и дорогу к будущему коттеджному посёлку для аграриев построили в Ивановском районе, сообщает пресс-служба правительства Приамурья. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T07:00

2023-11-02T07:00

2023-11-02T07:00

амурская область

ивановский район

амурская область

василий орлов (губернатор)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 ноя – РИА Новости. Мини-стадион и дорогу к будущему коттеджному посёлку для аграриев построили в Ивановском районе, сообщает пресс-служба правительства Приамурья. Объекты, которые возводятся по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", проинспектировал в рамках рабочей поездки в Ивановский район губернатор Амурской области Василий Орлов. "Эффективность госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" наглядно можно увидеть на примере Ивановки. Здесь при поддержке государства активно реализуются социально важные проекты. Строим жилье, стадионы, детский сад и многое другое. Все это делает жизнь в селе привлекательной, что очень важно для развития агропромышленного комплекса региона. В такие села охотно приезжают жить специалисты, которые очень нужны нашим сельхозпредприятиям", - отметил глава региона. Новый спортивный объект практически готов к эксплуатации. Здесь установили трибуны, оборудовали беговые дорожки, площадку с уличными тренажёрами, две универсальные площадки для мини-футбола и тенниса, а также для баскетбола и волейбола. Кроме того, смонтировали оборудование для сдачи норм ГТО. Стоимость строительства мини-стадиона – почти 52 миллиона рублей. Кроме того, подрядчик досрочно завершил дорогу на въезде в село Ивановка для будущего микрорайона, где за пять лет планируют построить 56 индивидуальных жилых домов. "Выполнены работы по устройству водоотводного канала и ливневой канализации. На дорогах и тротуарах уложен асфальт, установлены опоры освещения, леерные ограждения и дорожные знаки, нанесена разметка. На всей территории сделано благоустройство", - рассказала генеральный директор АО "ДЭП – 197" Людмила Якунина. На строительство улично-дорожной сети направили 153,6 миллиона рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Весной следующего года начнется строительство жилья. Дома для своих сотрудников будут возводить местные сельхозпредприятия.

https://ria.ru/20231030/dorogi-1906121737.html

https://ria.ru/20231020/park-1903996622.html

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ивановский район, амурская область, василий орлов (губернатор), общество