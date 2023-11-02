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Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области
Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области - РИА Новости, 02.11.2023
Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области
Российские военные нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:42
2023-11-02T14:42
2023-11-02T15:16
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области, сообщило Минобороны."На аэродроме Миргород Полтавской области поражен самолет Су-27 Воздушных сил Украины", — уточнили в ведомстве.Кроме того, российские военные уничтожили пункт управления БПЛА украинской армии в районе Резниковки в ДНР и склад боеприпасов в районе Верхнекаменского.Также в районе Серебрянки в ДНР поразили пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ.Помимо этого в районе Янтарного в Херсонской области уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель".Средства ПВО перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Военные также уничтожили 31 БПЛА в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего российские бойцы поразили личный состав и военную технику ВСУ в 132 районах.
https://ria.ru/20231101/vks-1906711020.html
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полтавская область, су-27, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Су-27, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области
МО: ВС России поразили украинский Су-27 на аэродроме в Полтавской области