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Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 02.11.2023 (обновлено: 15:16 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906952367.html
Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области
Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области - РИА Новости, 02.11.2023
Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области
Российские военные нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:42
2023-11-02T15:16
специальная военная операция на украине
полтавская область
су-27
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области, сообщило Минобороны.&quot;На аэродроме Миргород Полтавской области поражен самолет Су-27 Воздушных сил Украины&quot;, — уточнили в ведомстве.Кроме того, российские военные уничтожили пункт управления БПЛА украинской армии в районе Резниковки в ДНР и склад боеприпасов в районе Верхнекаменского.Также в районе Серебрянки в ДНР поразили пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ.Помимо этого в районе Янтарного в Херсонской области уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель".Средства ПВО перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Военные также уничтожили 31 БПЛА в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего российские бойцы поразили личный состав и военную технику ВСУ в 132 районах.
https://ria.ru/20231101/vks-1906711020.html
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полтавская область, су-27, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Су-27, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области

МО: ВС России поразили украинский Су-27 на аэродроме в Полтавской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области, сообщило Минобороны.
«

"На аэродроме Миргород Полтавской области поражен самолет Су-27 Воздушных сил Украины", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили пункт управления БПЛА украинской армии в районе Резниковки в ДНР и склад боеприпасов в районе Верхнекаменского.
Также в районе Серебрянки в ДНР поразили пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ.
Истребитель Су-27 ВВС Украины
Истребители за сутки сбили два украинских Су-27
Вчера, 15:11
Помимо этого в районе Янтарного в Херсонской области уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель".
Средства ПВО перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Военные также уничтожили 31 БПЛА в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Всего российские бойцы поразили личный состав и военную технику ВСУ в 132 районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьСу-27В миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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