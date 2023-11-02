Рейтинг@Mail.ru
ФАДН: есть риски повторения событий, аналогичных беспорядкам в Махачкале - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 02.11.2023 (обновлено: 14:40 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/sobytiya-1906944744.html
ФАДН: есть риски повторения событий, аналогичных беспорядкам в Махачкале
ФАДН: есть риски повторения событий, аналогичных беспорядкам в Махачкале - РИА Новости, 02.11.2023
ФАДН: есть риски повторения событий, аналогичных беспорядкам в Махачкале
Риски повторения событий, аналогичных беспорядкам в махачкалинском аэропорту, сохраняются, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:14
2023-11-02T14:40
махачкала
россия
тель-авив
сергей меликов
владимир путин
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
беспорядки в аэропорту махачкалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812903023_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_e2dd206a5b7bc49bfc4255574628f08c.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Риски повторения событий, аналогичных беспорядкам в махачкалинском аэропорту, сохраняются, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. "К сожалению, пока риски сохраняются", - сказал Баринов журналистам, отвечая на вопрос, насколько серьезны риски повторения беспорядков в Махачкале. "Должна быть жесткая реакция правоохранительного блока к подстрекателям, к организаторам этих беспорядков. Должны себя показать религиозные организации, муфтият, хотя он с самого начала осудил эти действия и очень взвешенную позицию занимал. Общественные организации и органы власти должны скооперироваться, чтобы не допустить повторения этих событий", - добавил он. Беспорядки в Махачкале Баринов назвал ярким примером того, как западные оппоненты пытаются расшатать политическую стабильность в России, снизить уровень доверия населения к специальной военной операции, отметив, что Дагестан испытывает наибольшее давление.Глава ФАДН напомнил, что Telegram-канал "Утро Дагестана", через который шли призывы к беспорядкам, заблокирован. "Но посмотрите, сегодня с самого утра уже идут подобные призывы, но через параллельные ресурсы… Один блокируют - тут же его подхватывают другие, которые, казалось, всегда занимались другими направлениями", - добавил Баринов.В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы. Президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Глава Дагестана Сергей Меликов, говоря о наказании для участников массовых беспорядков в аэропорту, заявил, что к ответственности будут привлечены организаторы протестной акции и наиболее активные ее участники, но при этом никто не будет "гоняться за ведьмами". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Меликова, сказал, что руководитель республики наводит порядок в своем регионе, это его прерогатива, а Кремль его поддерживает.
https://ria.ru/20231030/aeroport-1906162158.html
https://ria.ru/20231029/trassa-1906037469.html
махачкала
россия
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812903023_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_69c76668dc0dade59a89706c86fa5352.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, россия, тель-авив, сергей меликов, владимир путин, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), беспорядки в аэропорту махачкалы
Махачкала, Россия, Тель-Авив, Сергей Меликов, Владимир Путин, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Беспорядки в аэропорту Махачкалы
ФАДН: есть риски повторения событий, аналогичных беспорядкам в Махачкале

Глава ФАДН: есть риски повторения событий, аналогичных беспорядкам в Махачкале

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Риски повторения событий, аналогичных беспорядкам в махачкалинском аэропорту, сохраняются, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
«
"К сожалению, пока риски сохраняются", - сказал Баринов журналистам, отвечая на вопрос, насколько серьезны риски повторения беспорядков в Махачкале.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В самолете Тель-Авив – Махачкала были женщины и дети, заявили в аэропорту
30 октября, 14:11
«
"Должна быть жесткая реакция правоохранительного блока к подстрекателям, к организаторам этих беспорядков. Должны себя показать религиозные организации, муфтият, хотя он с самого начала осудил эти действия и очень взвешенную позицию занимал. Общественные организации и органы власти должны скооперироваться, чтобы не допустить повторения этих событий", - добавил он.
Беспорядки в Махачкале Баринов назвал ярким примером того, как западные оппоненты пытаются расшатать политическую стабильность в России, снизить уровень доверия населения к специальной военной операции, отметив, что Дагестан испытывает наибольшее давление.
Глава ФАДН напомнил, что Telegram-канал "Утро Дагестана", через который шли призывы к беспорядкам, заблокирован. "Но посмотрите, сегодня с самого утра уже идут подобные призывы, но через параллельные ресурсы… Один блокируют - тут же его подхватывают другие, которые, казалось, всегда занимались другими направлениями", - добавил Баринов.
В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.
По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
Президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.
Глава Дагестана Сергей Меликов, говоря о наказании для участников массовых беспорядков в аэропорту, заявил, что к ответственности будут привлечены организаторы протестной акции и наиболее активные ее участники, но при этом никто не будет "гоняться за ведьмами". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Меликова, сказал, что руководитель республики наводит порядок в своем регионе, это его прерогатива, а Кремль его поддерживает.
Трасса - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
В Дагестане призвали ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск
29 октября, 22:15
 
МахачкалаРоссияТель-АвивСергей МеликовВладимир ПутинИгорь БариновФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Беспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала