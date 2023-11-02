ФАДН: есть риски повторения событий, аналогичных беспорядкам в Махачкале
Глава ФАДН: есть риски повторения событий, аналогичных беспорядкам в Махачкале
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Риски повторения событий, аналогичных беспорядкам в махачкалинском аэропорту, сохраняются, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
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"К сожалению, пока риски сохраняются", - сказал Баринов журналистам, отвечая на вопрос, насколько серьезны риски повторения беспорядков в Махачкале.
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"Должна быть жесткая реакция правоохранительного блока к подстрекателям, к организаторам этих беспорядков. Должны себя показать религиозные организации, муфтият, хотя он с самого начала осудил эти действия и очень взвешенную позицию занимал. Общественные организации и органы власти должны скооперироваться, чтобы не допустить повторения этих событий", - добавил он.
Беспорядки в Махачкале Баринов назвал ярким примером того, как западные оппоненты пытаются расшатать политическую стабильность в России, снизить уровень доверия населения к специальной военной операции, отметив, что Дагестан испытывает наибольшее давление.
Глава ФАДН напомнил, что Telegram-канал "Утро Дагестана", через который шли призывы к беспорядкам, заблокирован. "Но посмотрите, сегодня с самого утра уже идут подобные призывы, но через параллельные ресурсы… Один блокируют - тут же его подхватывают другие, которые, казалось, всегда занимались другими направлениями", - добавил Баринов.
В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.
По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
Президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.
Глава Дагестана Сергей Меликов, говоря о наказании для участников массовых беспорядков в аэропорту, заявил, что к ответственности будут привлечены организаторы протестной акции и наиболее активные ее участники, но при этом никто не будет "гоняться за ведьмами". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Меликова, сказал, что руководитель республики наводит порядок в своем регионе, это его прерогатива, а Кремль его поддерживает.