https://ria.ru/20231102/shou-1905217524.html

"Суперстар!" на низком старте: НТВ открывает новый сезон популярного шоу

"Суперстар!" на низком старте: НТВ открывает новый сезон популярного шоу - РИА Новости, 02.11.2023

"Суперстар!" на низком старте: НТВ открывает новый сезон популярного шоу

Телеканал НТВ открывает четвертый сезон музыкального шоу "Суперстар!", где традиционно принимают участие звезды 80-х, 90-х и нулевых – некогда кумиры миллионов, РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:30

2023-11-02T09:30

2023-11-02T10:38

россия

нтв (телеканал)

музыка

лера кудрявцева

кай метов

сергей соседов

культура

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Телеканал НТВ открывает четвертый сезон музыкального шоу "Суперстар!", где традиционно принимают участие звезды 80-х, 90-х и нулевых – некогда кумиры миллионов, чьи хиты звучали "из каждого утюга". Премьера нового сезона состоится 4 ноября.На этот раз бороться за звание "суперстара" будут Кай Метов, Алексей Глызин, Феликс Царикати, Игорь Наджиев и Алексей Гоман. Со стороны прекрасного пола конкуренцию им составят Екатерина Суржикова, Татьяна Маркова, Лика Стар, Лариса Черникова и Анастасия Макаревич.Представлять и поддерживать участников нового сезона "Суперстар!" вновь будут звезда эстрады Лолита и бессменный ведущий международного музыкального конкурса "Ты супер!" и еженедельного информационного журнала "Центральное телевидение" Вадим Такменёв.Условия конкурса, как и прежде, весьма жесткие – по принципу "десяти негритят": каждую неделю, начиная со второго выпуска программы, проект будет покидать один участник, получивший от жюри наименьшее количество баллов."Знаю, что некоторые телезрители и даже участники считают меня строгой, но это не так. Я очень люблю всех наших артистов, от души считаю их яркими, талантливыми и неповторимыми, но "Суперстар!" – это, в первую очередь, конкурс. А конкурс подразумевает оценки, победителей и проигравших. Как бы нам не хотелось, но каждую неделю мы вынуждены будем прощаться с одним из участников, таковы правила. И я всегда честно говорю о своих ощущениях. Если что-то не получилось, не скрываю, если выступление вызвало "вау-эффект" – с восторгом делюсь своими чувствами", - уверяет судья шоу со стажем, телеведущая Лера Кудрявцева.Квантовый скачок для поп-звезд прошлогоСостав участников весьма разношерстный. Разные пути, разный профессиональный багаж и звания, разные вокальные данные. Бороться, однако, придется на равных."По своей натуре я человек, который не витает в облаках и всегда адекватно оценивает ситуацию. Все свои плюсы и минусы прекрасно знаю. Увы, Бог не наделил меня тремя октавами, а многие участники проекта от природы обладают совершенными голосовыми данными. Но у меня есть много сильных и достойных сторон, которые, надеюсь, не останутся незамеченными. Моя самая главная задача – достучаться до сердца каждого человека, сидящего у экрана телевизора, своим искренним эмоциональным исполнением, наполненным любовью и добротой", - прокомментировала свое участие в шоу певица Лика Стар.По ее словам, получив предложение от ведущего проекта Вадима Такменёва, она не раздумывала ни секунды. Ведь вернуться после долгого перерыва на сцену "в лучшем шоу из возможных" – это квантовый скачок."Я счастливый человек и благодарю за каждое мгновение, которое мне будет подарено на проекте. Для меня огромная честь работать со столь высокопрофессиональной командой, создающей шоу", - поделилась исполнительница известных некогда композиций "Би-би, такси", "Одинокая луна", "Разве есть что-то больше, чем любовь".Участник конкурса молодых исполнителей "Юрмала-89" и дипломант фестиваля "Ялта-91", а ныне – заслуженный артист России Феликс Царикати подчеркивает, что все эти годы никуда не пропадал и, несмотря на отсутствие в телеэфире, плотно гастролировал."В течение 32 лет, с тех пор как получил приз зрительских симпатий на конкурсе "Ялта-91", я ни на неделю не оставлял сцену. Призываю всех смотреть шоу "Суперстар!". Уверен, вы получите колоссальное удовольствие. Над проектом работают специалисты высшей категории. Признаюсь, я не ожидал от себя такого исполнения некоторых песен, порой меня даже будет сложно узнать", - анонсировал артист эстрады.Position… "Суперстар!"Исполнитель суперхита "Position number 2" и автор популярной композиции "Роза чайная", написанной для Маши Распутиной и Филиппа Киркорова, Кай Метов признался, что следил за своими коллегами в предыдущих сезонах проекта и приглашение стать участником принял не раздумывая."Все эти годы я продолжал концертировать, писал новые песни и музыку к фильмам. И на проект пришел не только для того, чтобы вновь заявить о себе, но в первую очередь, чтобы открыть в себе новый потенциал, попробовать себя в новых жанрах и необычных образах, перешагнуть через определенные барьеры и стереотипы. Сделать это самому, без поддержки, в суматохе повседневной жизни, крайне затруднительно. Над шоу работают настоящие профессионалы, которые помогают вытянуть из участников скрытые резервы, о которых они даже не догадываются. Думаю, зрители будут удивлены, увидев мои выступления, а я надеюсь на их поддержку", - поделился Кай Метов.Особо отметил артист состав жюри конкурса – авторитетное, но вместе с тем милое. По его словам, в нем представлены все направления: "Музыкальная критика – в лице Сергея Соседова, профессиональная индустрия – Стас Пьеха и Наташа Королева, и глас народа – в образе моей любимой Леры Кудрявцевой. И самое главное, что мы всех знаем и уважаем".Член жюри шоу "Суперстар!" Стас Пьеха в восторге и от конкурсантов, и от коллег-судей. Телеведущая Лера Кудрявцева, по его словам, большой профессионал, прекрасный человек и друг, а музыкальный критик Сергей Соседов – бесконечный источник радости, кладезь информации и человек, дающий огромный диапазон эмоций. Свою эмоциональную палитру дарит телешоу и новый член жюри – Наташа Королёва."Наташа добавила именно тех красок, которых не хватало, – простых девичьих, местами веселых, местами откровенных, местами народных. Мы все отметили, что Наташа идеально укомплектовала нас. Я же как член жюри стараюсь быть интересным, оригинальным, но, главное, честным. Мне кажется, я добрее, чем в предыдущих сезонах", - убежден певец.Битва поколений и аудиторийСамые молодые участники проекта – Анастасия Макаревич и Алексей Гоман. Возможно, им будет тяжелее других, ведь любой телевизионный конкурс – это еще и битва аудиторий. Алексей, впрочем, однажды уже покорил страну, став победителем музыкального проекта "Народный артист". А вот лидер группы "Лицей" хоть и знаменита на всю страну, но в телешоу участвует впервые."Я кайфую от процесса. Рада находиться в такой прекрасной компании звезд, которая собралась у нас на проекте. Такая тёплая атмосфера внутри коллектива очень важна! На мой взгляд, шоу "Суперстар!" – это уникальная возможность для артиста показать себя зрителям с новой стороны, исполнить песни, которые никогда не пел для широкой публики, попробовать себя в разных жанрах. Ну а самое главное – это, конечно, оценка зрителей, потому что все, что мы, артисты, делаем, это всегда для них", - отметила Анастасия Макаревич.Отдельной похвалы, по ее мнению, заслуживает постановка номеров, которая добавляет яркости и эффектности выступлениям артистов.От членов жюри певица ждет объективности и корректности, потому что "все люди на сцене – состоявшиеся, с большой музыкальной историей".Ее коллега Алексей Гоман, в свою очередь, признается, что, как и любой человек, ожидает от жюри похвалы, но готов и к непредсказуемым оценкам."Мне очень интересно мнение Стаса Пьехи, потому что у нас схожие музыкальные вкусы, Наташа Королева и Лера Кудрявцева – популярные и красивые женщины, их оценка очень непредсказуема, ну а от Сергея Соседова можно ожидать чего угодно – он музыкальный критик с ярким опытом", - поделился Алексей.Сюрпризом для старшей аудитории зрителей станет участие в проекте Татьяны Марковой – эпатажной певицы из 90-х, автора песен "Что я в жизни натворила", "Платье белое", "Вспоминай". "В последнее время я полностью растворилась во внуках, занималась садом и уже не собиралась возвращаться на сцену. При этом я до сих пор продолжаю получать письма от поклонников с вопросом: "Вы где?". Если б не они и не моя дочь, я бы вряд ли согласилась. Получив приглашение еще год назад, я внимательно следила за третьим сезоном – приглядывалась. И сама не заметила, как втянулась. Проект показался мне очень интересным, увлекательным и сделанным на высочайшем уровне. Так что я решила принять приглашение, вернуться к работе и ответить на вопросы, где я и какая я сейчас". Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: 4CQwVszH9pUnKWBD3wL

https://ria.ru/20230901/supersezon-1893322522.html

https://ria.ru/20231010/yubiley-1901687234.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, нтв (телеканал), музыка, лера кудрявцева, кай метов, сергей соседов, культура