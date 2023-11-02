https://ria.ru/20231102/rosatom-1906782455.html

Росатом намерен развивать цифровые технологии для глобального лидерства

Росатом намерен развивать цифровые технологии для глобального лидерства - РИА Новости, 02.11.2023

Росатом намерен развивать цифровые технологии для глобального лидерства

Развитие цифровых технологий для выхода на "новую технологическую орбиту" названо приоритетом Госкорпорации "Росатом" в горизонте до 2030 года и фактором... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:30

2023-11-02T09:30

2023-11-02T09:31

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

дмитрий чернышенко

российская академия наук

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906782197_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_1a29b997b3e92fdef6af402d004ac1b8.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Развитие цифровых технологий для выхода на "новую технологическую орбиту" названо приоритетом Госкорпорации "Росатом" в горизонте до 2030 года и фактором достижения глобального технологического лидерства, сообщает пресс-служба Корпорации. Там отметили, что рывок в цифре становится одним из ключевых условий повышения эффективности бизнеса и развития человеческого капитала. Об этом говорили на V Отраслевой конференции по цифровизации "Цифровой Росатом", которая прошла в Санкт-Петербурге.Цифровое лидерствоУчастниками дискуссий стали свыше 200 представителей Корпорации, федеральных органов госвласти, а также технологических экспертов и визионеров. Число подключений по ВКС предприятий Росатома доходило до 700. В работе конференции приняли активное участие руководители дивизионов и гендиректора предприятий отрасли. С визионерскими докладами выступили президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков, футуролог и промышленный дизайнер Владимир Пирожков, исследователи Российской академии наук, НИУ "Высшая школа экономики".Приветственным словом мероприятие открыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Президентом РФ поставлена задача обеспечения технологического суверенитета страны. Росатом, как глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяет активы в энергетике, машиностроении, строительстве, выступает партнером государства и отвечает за реализацию дорожных карт развития высокотехнологичных направлений "Квантовые вычисления" и "Новое индустриальное программное обеспечение". В рамках них создаются прорывные решения и передается накопленный опыт, необходимый для дальнейшего масштабирования и развития", – сообщил вице-премьер, его слова приводятся на сайте правительства РФ.Чернышенко отметил, что Росатом стремится стать лидером на рынке PLM-систем тяжелого класса. Реализация проекта проводится с участием организаций авиастроения, ракетно-космической отрасли, атомной энергетики, автомобилестроения, науки и образования. При этом, по его словам, следует найти баланс между необходимостью консолидировать усилия разработчиков и развитием внутреннего конкурентного рынка цифровых решений.В свою очередь, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев назвал достижение технологического лидерства одним из ключевых элементов долгосрочной стратегии Госкорпорации и "Цифрового видения" Росатома до 2030 года. Он подчеркнул важность работы Корпорации в направлении развития цифрового технологического суверенитета России - через создание цифровых продуктов, а также развитие альянсов, направленных на разработку конкурентоспособных отечественных цифровых решений."Основа нашей цифровой стратегии - это собственная разработка, максимальная продуктизация наших решений и их вывод на рынок для участия в цифровизации страны. Сейчас к этим аспектам необходимо добавить слово "лидерство". И высшей задачей нашего цифрового лидерства является поддержка государства в том, чтобы решить задачу достижения цифрового суверенитета. Здесь мы работаем совместно с партнерами в лице крупных госкомпаний и различных частных компаний РФ. Репутация Росатома как партнера проверена временем: когда мы создаем альянсы, нам доверяют. Объединение разработчиков для совместного развития определенных цифровых сегментов, за которые отвечает Росатом, - это ценность. И это наш вклад в цифровизацию страны", - приводятся в сообщении слова главы Росатома.Старт новых цифровых технологийКак отметила в своем выступлении директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева, глобальное технологическое лидерство невозможно без "цифры", поэтому задача развития широкого стека цифровых технологий является приоритетной в стратегии Росатома до 2030 года. При этом курс на глобальное лидерство требует активного участия нашей страны в мировых технологических процессах - не только для того, чтобы заменить один продукт на другой, но чтобы стать центром силы, который будет формировать глобальную цифровую повестку."Далеко не случайно мы говорим сейчас о необходимости кратно усилить внимание к цифровым технологиям. Ведь именно сегодня мы не только хотим, но и можем совершить рывок. Предлагаю считать эту конференцию стартом выхода Росатома на новую орбиту цифровых технологий. Понятно, что мы не мгновенно окажемся в расчетной точке – "ракета" еще строится. Но хорошая новость состоит в том, что все необходимые комплектующие для этой "ракеты" у нас уже есть", - сказала директор по цифровизации Росатома.По данным пресс-службы, руководители отрасли представили на конференции свое долгосрочное видение цифрового Росатома в горизонте 2045 года, после чего участники форума обсудили пути достижения технологического лидерства, включая разработку технологических дорожных карт в соединении с наведением порядка и обеспечением эффективности.Замгенерального директора Госкорпорации "Росатом" по персоналу Татьяна Терентьева отметила, что основной вызов, который стоит перед бизнесом и государством на ближайшие годы, – ограниченное предложение на рынке труда квалифицированных кадров. И в этих условиях, чтобы быть максимально конкурентоспособными, необходимо развивать в отрасли цифровую среду. В первую очередь, это касается повышения цифровой грамотности всех сотрудников Росатома.В рамках конференции "Цифровой Росатом" состоялось награждение лауреатов премии Росатома "Цифровые и ИТ-лидеры отрасли - 2023". Представители различных дивизионов Корпорации получили дипломы за реализацию проектов цифровой направленности в 18 номинациях.Ежегодная конференция "Цифровой Росатом" - главная отраслевая площадка обсуждения цифрового развития, на которой проводится анализ деятельности Корпорации в цифровой сфере в завершающемся году и формируются среднесрочные приоритеты цифровизации атомной индустрии. Проводится с 2019 года.

https://ria.ru/20231020/sessiya-1904234578.html

https://realty.ria.ru/20231020/soglashenie-1904079283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, дмитрий чернышенко, российская академия наук, воздушно-космические силы россии