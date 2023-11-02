Рейтинг@Mail.ru
Росатом намерен развивать цифровые технологии для глобального лидерства - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 02.11.2023 (обновлено: 09:31 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/rosatom-1906782455.html
Росатом намерен развивать цифровые технологии для глобального лидерства
Росатом намерен развивать цифровые технологии для глобального лидерства - РИА Новости, 02.11.2023
Росатом намерен развивать цифровые технологии для глобального лидерства
Развитие цифровых технологий для выхода на "новую технологическую орбиту" названо приоритетом Госкорпорации "Росатом" в горизонте до 2030 года и фактором... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:30
2023-11-02T09:31
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
дмитрий чернышенко
российская академия наук
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906782197_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_1a29b997b3e92fdef6af402d004ac1b8.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Развитие цифровых технологий для выхода на "новую технологическую орбиту" названо приоритетом Госкорпорации "Росатом" в горизонте до 2030 года и фактором достижения глобального технологического лидерства, сообщает пресс-служба Корпорации. Там отметили, что рывок в цифре становится одним из ключевых условий повышения эффективности бизнеса и развития человеческого капитала. Об этом говорили на V Отраслевой конференции по цифровизации "Цифровой Росатом", которая прошла в Санкт-Петербурге.Цифровое лидерствоУчастниками дискуссий стали свыше 200 представителей Корпорации, федеральных органов госвласти, а также технологических экспертов и визионеров. Число подключений по ВКС предприятий Росатома доходило до 700. В работе конференции приняли активное участие руководители дивизионов и гендиректора предприятий отрасли. С визионерскими докладами выступили президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков, футуролог и промышленный дизайнер Владимир Пирожков, исследователи Российской академии наук, НИУ "Высшая школа экономики".Приветственным словом мероприятие открыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Президентом РФ поставлена задача обеспечения технологического суверенитета страны. Росатом, как глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяет активы в энергетике, машиностроении, строительстве, выступает партнером государства и отвечает за реализацию дорожных карт развития высокотехнологичных направлений "Квантовые вычисления" и "Новое индустриальное программное обеспечение". В рамках них создаются прорывные решения и передается накопленный опыт, необходимый для дальнейшего масштабирования и развития", – сообщил вице-премьер, его слова приводятся на сайте правительства РФ.Чернышенко отметил, что Росатом стремится стать лидером на рынке PLM-систем тяжелого класса. Реализация проекта проводится с участием организаций авиастроения, ракетно-космической отрасли, атомной энергетики, автомобилестроения, науки и образования. При этом, по его словам, следует найти баланс между необходимостью консолидировать усилия разработчиков и развитием внутреннего конкурентного рынка цифровых решений.В свою очередь, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев назвал достижение технологического лидерства одним из ключевых элементов долгосрочной стратегии Госкорпорации и "Цифрового видения" Росатома до 2030 года. Он подчеркнул важность работы Корпорации в направлении развития цифрового технологического суверенитета России - через создание цифровых продуктов, а также развитие альянсов, направленных на разработку конкурентоспособных отечественных цифровых решений."Основа нашей цифровой стратегии - это собственная разработка, максимальная продуктизация наших решений и их вывод на рынок для участия в цифровизации страны. Сейчас к этим аспектам необходимо добавить слово "лидерство". И высшей задачей нашего цифрового лидерства является поддержка государства в том, чтобы решить задачу достижения цифрового суверенитета. Здесь мы работаем совместно с партнерами в лице крупных госкомпаний и различных частных компаний РФ. Репутация Росатома как партнера проверена временем: когда мы создаем альянсы, нам доверяют. Объединение разработчиков для совместного развития определенных цифровых сегментов, за которые отвечает Росатом, - это ценность. И это наш вклад в цифровизацию страны", - приводятся в сообщении слова главы Росатома.Старт новых цифровых технологийКак отметила в своем выступлении директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева, глобальное технологическое лидерство невозможно без "цифры", поэтому задача развития широкого стека цифровых технологий является приоритетной в стратегии Росатома до 2030 года. При этом курс на глобальное лидерство требует активного участия нашей страны в мировых технологических процессах - не только для того, чтобы заменить один продукт на другой, но чтобы стать центром силы, который будет формировать глобальную цифровую повестку."Далеко не случайно мы говорим сейчас о необходимости кратно усилить внимание к цифровым технологиям. Ведь именно сегодня мы не только хотим, но и можем совершить рывок. Предлагаю считать эту конференцию стартом выхода Росатома на новую орбиту цифровых технологий. Понятно, что мы не мгновенно окажемся в расчетной точке – "ракета" еще строится. Но хорошая новость состоит в том, что все необходимые комплектующие для этой "ракеты" у нас уже есть", - сказала директор по цифровизации Росатома.По данным пресс-службы, руководители отрасли представили на конференции свое долгосрочное видение цифрового Росатома в горизонте 2045 года, после чего участники форума обсудили пути достижения технологического лидерства, включая разработку технологических дорожных карт в соединении с наведением порядка и обеспечением эффективности.Замгенерального директора Госкорпорации "Росатом" по персоналу Татьяна Терентьева отметила, что основной вызов, который стоит перед бизнесом и государством на ближайшие годы, – ограниченное предложение на рынке труда квалифицированных кадров. И в этих условиях, чтобы быть максимально конкурентоспособными, необходимо развивать в отрасли цифровую среду. В первую очередь, это касается повышения цифровой грамотности всех сотрудников Росатома.В рамках конференции "Цифровой Росатом" состоялось награждение лауреатов премии Росатома "Цифровые и ИТ-лидеры отрасли - 2023". Представители различных дивизионов Корпорации получили дипломы за реализацию проектов цифровой направленности в 18 номинациях.Ежегодная конференция "Цифровой Росатом" - главная отраслевая площадка обсуждения цифрового развития, на которой проводится анализ деятельности Корпорации в цифровой сфере в завершающемся году и формируются среднесрочные приоритеты цифровизации атомной индустрии. Проводится с 2019 года.
https://ria.ru/20231020/sessiya-1904234578.html
https://realty.ria.ru/20231020/soglashenie-1904079283.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906782197_361:164:2873:2048_1920x0_80_0_0_d6925fa1dcaa4f5ce7b4c0bcc94ed933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, дмитрий чернышенко, российская академия наук, воздушно-космические силы россии
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Дмитрий Чернышенко, Российская академия наук, Воздушно-космические силы России

Росатом намерен развивать цифровые технологии для глобального лидерства

© Фото : Госкорпорация "Росатом" V Отраслевая конференция по цифровизации "Цифровой Росатом"
V Отраслевая конференция по цифровизации Цифровой Росатом - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Госкорпорация "Росатом"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Развитие цифровых технологий для выхода на "новую технологическую орбиту" названо приоритетом Госкорпорации "Росатом" в горизонте до 2030 года и фактором достижения глобального технологического лидерства, сообщает пресс-служба Корпорации.
Там отметили, что рывок в цифре становится одним из ключевых условий повышения эффективности бизнеса и развития человеческого капитала. Об этом говорили на V Отраслевой конференции по цифровизации "Цифровой Росатом", которая прошла в Санкт-Петербурге.

Цифровое лидерство

© Фото : Госкорпорация "Росатом" V Отраслевая конференция по цифровизации "Цифровой Росатом"
V Отраслевая конференция по цифровизации Цифровой Росатом - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : Госкорпорация "Росатом"
V Отраслевая конференция по цифровизации "Цифровой Росатом"
Участниками дискуссий стали свыше 200 представителей Корпорации, федеральных органов госвласти, а также технологических экспертов и визионеров. Число подключений по ВКС предприятий Росатома доходило до 700. В работе конференции приняли активное участие руководители дивизионов и гендиректора предприятий отрасли. С визионерскими докладами выступили президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков, футуролог и промышленный дизайнер Владимир Пирожков, исследователи Российской академии наук, НИУ "Высшая школа экономики".
Приветственным словом мероприятие открыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Президентом РФ поставлена задача обеспечения технологического суверенитета страны. Росатом, как глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяет активы в энергетике, машиностроении, строительстве, выступает партнером государства и отвечает за реализацию дорожных карт развития высокотехнологичных направлений "Квантовые вычисления" и "Новое индустриальное программное обеспечение". В рамках них создаются прорывные решения и передается накопленный опыт, необходимый для дальнейшего масштабирования и развития", – сообщил вице-премьер, его слова приводятся на сайте правительства РФ.
Чернышенко отметил, что Росатом стремится стать лидером на рынке PLM-систем тяжелого класса. Реализация проекта проводится с участием организаций авиастроения, ракетно-космической отрасли, атомной энергетики, автомобилестроения, науки и образования. При этом, по его словам, следует найти баланс между необходимостью консолидировать усилия разработчиков и развитием внутреннего конкурентного рынка цифровых решений.
Госкорпорация Росатом провела сессию в рамках форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Госкорпорация "Росатом" провела сессию в рамках форума "Сделано в России"
20 октября, 18:42
В свою очередь, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев назвал достижение технологического лидерства одним из ключевых элементов долгосрочной стратегии Госкорпорации и "Цифрового видения" Росатома до 2030 года. Он подчеркнул важность работы Корпорации в направлении развития цифрового технологического суверенитета России - через создание цифровых продуктов, а также развитие альянсов, направленных на разработку конкурентоспособных отечественных цифровых решений.
"Основа нашей цифровой стратегии - это собственная разработка, максимальная продуктизация наших решений и их вывод на рынок для участия в цифровизации страны. Сейчас к этим аспектам необходимо добавить слово "лидерство". И высшей задачей нашего цифрового лидерства является поддержка государства в том, чтобы решить задачу достижения цифрового суверенитета. Здесь мы работаем совместно с партнерами в лице крупных госкомпаний и различных частных компаний РФ. Репутация Росатома как партнера проверена временем: когда мы создаем альянсы, нам доверяют. Объединение разработчиков для совместного развития определенных цифровых сегментов, за которые отвечает Росатом, - это ценность. И это наш вклад в цифровизацию страны", - приводятся в сообщении слова главы Росатома.
В Санкт-Петербурге соревнуются лучшие строители из 40 стран
Минстрой, "Росатом" и "Россия - страна возможностей" подписали соглашение
20 октября, 11:58

Старт новых цифровых технологий

Как отметила в своем выступлении директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева, глобальное технологическое лидерство невозможно без "цифры", поэтому задача развития широкого стека цифровых технологий является приоритетной в стратегии Росатома до 2030 года. При этом курс на глобальное лидерство требует активного участия нашей страны в мировых технологических процессах - не только для того, чтобы заменить один продукт на другой, но чтобы стать центром силы, который будет формировать глобальную цифровую повестку.
"Далеко не случайно мы говорим сейчас о необходимости кратно усилить внимание к цифровым технологиям. Ведь именно сегодня мы не только хотим, но и можем совершить рывок. Предлагаю считать эту конференцию стартом выхода Росатома на новую орбиту цифровых технологий. Понятно, что мы не мгновенно окажемся в расчетной точке – "ракета" еще строится. Но хорошая новость состоит в том, что все необходимые комплектующие для этой "ракеты" у нас уже есть", - сказала директор по цифровизации Росатома.
© Фото : Госкорпорация "Росатом" V Отраслевая конференция по цифровизации "Цифровой Росатом"
V Отраслевая конференция по цифровизации Цифровой Росатом
V Отраслевая конференция по цифровизации "Цифровой Росатом"
© Фото : Госкорпорация "Росатом"
1 из 2
© Фото : Госкорпорация "Росатом" V Отраслевая конференция по цифровизации "Цифровой Росатом"
V Отраслевая конференция по цифровизации Цифровой Росатом
V Отраслевая конференция по цифровизации "Цифровой Росатом"
© Фото : Госкорпорация "Росатом"
2 из 2
V Отраслевая конференция по цифровизации "Цифровой Росатом"
© Фото : Госкорпорация "Росатом"
1 из 2
V Отраслевая конференция по цифровизации "Цифровой Росатом"
© Фото : Госкорпорация "Росатом"
2 из 2
По данным пресс-службы, руководители отрасли представили на конференции свое долгосрочное видение цифрового Росатома в горизонте 2045 года, после чего участники форума обсудили пути достижения технологического лидерства, включая разработку технологических дорожных карт в соединении с наведением порядка и обеспечением эффективности.
Замгенерального директора Госкорпорации "Росатом" по персоналу Татьяна Терентьева отметила, что основной вызов, который стоит перед бизнесом и государством на ближайшие годы, – ограниченное предложение на рынке труда квалифицированных кадров. И в этих условиях, чтобы быть максимально конкурентоспособными, необходимо развивать в отрасли цифровую среду. В первую очередь, это касается повышения цифровой грамотности всех сотрудников Росатома.
В рамках конференции "Цифровой Росатом" состоялось награждение лауреатов премии Росатома "Цифровые и ИТ-лидеры отрасли - 2023". Представители различных дивизионов Корпорации получили дипломы за реализацию проектов цифровой направленности в 18 номинациях.
Ежегодная конференция "Цифровой Росатом" - главная отраслевая площадка обсуждения цифрового развития, на которой проводится анализ деятельности Корпорации в цифровой сфере в завершающемся году и формируются среднесрочные приоритеты цифровизации атомной индустрии. Проводится с 2019 года.
 
РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевДмитрий ЧернышенкоРоссийская академия наукВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала