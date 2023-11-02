https://ria.ru/20231102/rezhim-1907018958.html

В больницах Свердловской области ввели масочный режим

В больницах Свердловской области ввели масочный режим - РИА Новости, 02.11.2023

В больницах Свердловской области ввели масочный режим

Обязательный масочный режим вводится в медицинских учреждениях Свердловской области, соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минздрава. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:57

2023-11-02T17:57

2023-11-02T17:57

общество

свердловская область

здоровье - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Обязательный масочный режим вводится в медицинских учреждениях Свердловской области, соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минздрава. "Руководителям медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Свердловской области, обеспечить соблюдение масочного режима сотрудниками медицинских организаций, пациентами амбулаторно-поликлинических подразделений, пациентами стационарных отделений", - говорится в тексте приказа. Как уточнили в пресс-службе минздрава, масочный режим традиционно вводится как одна из мер по профилактике распространения внутрибольничных инфекций и ОРВИ.

https://ria.ru/20231031/covid-19-1906366511.html

свердловская область

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общество, свердловская область, здоровье - общество