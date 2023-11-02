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В больницах Свердловской области ввели масочный режим - РИА Новости, 02.11.2023
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17:57 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/rezhim-1907018958.html
В больницах Свердловской области ввели масочный режим
В больницах Свердловской области ввели масочный режим - РИА Новости, 02.11.2023
В больницах Свердловской области ввели масочный режим
Обязательный масочный режим вводится в медицинских учреждениях Свердловской области, соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минздрава. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:57
2023-11-02T17:57
общество
свердловская область
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Обязательный масочный режим вводится в медицинских учреждениях Свердловской области, соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минздрава. "Руководителям медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Свердловской области, обеспечить соблюдение масочного режима сотрудниками медицинских организаций, пациентами амбулаторно-поликлинических подразделений, пациентами стационарных отделений", - говорится в тексте приказа. Как уточнили в пресс-службе минздрава, масочный режим традиционно вводится как одна из мер по профилактике распространения внутрибольничных инфекций и ОРВИ.
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свердловская область
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общество, свердловская область, здоровье - общество
Общество, Свердловская область, Здоровье - Общество
В больницах Свердловской области ввели масочный режим

В медучреждениях Свердловской области ввели обязательный масочный режим

© РИА Новости / Константин МихальчевскийПациенты ожидают приема врача
Пациенты ожидают приема врача - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Пациенты ожидают приема врача . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Обязательный масочный режим вводится в медицинских учреждениях Свердловской области, соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минздрава.
«
"Руководителям медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Свердловской области, обеспечить соблюдение масочного режима сотрудниками медицинских организаций, пациентами амбулаторно-поликлинических подразделений, пациентами стационарных отделений", - говорится в тексте приказа.
Как уточнили в пресс-службе минздрава, масочный режим традиционно вводится как одна из мер по профилактике распространения внутрибольничных инфекций и ОРВИ.
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