https://ria.ru/20231102/pvo-1906968843.html

В Ростовской области поразили две воздушные цели

В Ростовской области поразили две воздушные цели - РИА Новости, 02.11.2023

В Ростовской области поразили две воздушные цели

Система ПВО поразила две воздушные цели в Ростовской области, разрушений на земле нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:27

2023-11-02T15:27

2023-11-02T15:28

специальная военная операция на украине

россия

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Система ПВО поразила две воздушные цели в Ростовской области, разрушений на земле нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."По уточненной информации, в результате работы системы ПВО поражены 2 воздушные цели. Разрушений на земле нет", - написал он.Ранее губернатор сообщил, что система ПВО отработала по воздушной цели в 14.17 мск четверга. В 14.40 система ПВО была задействована еще раз.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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россия, ростовская область, василий голубев