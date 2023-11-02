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В Ростовской области поразили две воздушные цели
В Ростовской области поразили две воздушные цели - РИА Новости, 02.11.2023
В Ростовской области поразили две воздушные цели
Система ПВО поразила две воздушные цели в Ростовской области, разрушений на земле нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:27
2023-11-02T15:27
2023-11-02T15:28
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Система ПВО поразила две воздушные цели в Ростовской области, разрушений на земле нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."По уточненной информации, в результате работы системы ПВО поражены 2 воздушные цели. Разрушений на земле нет", - написал он.Ранее губернатор сообщил, что система ПВО отработала по воздушной цели в 14.17 мск четверга. В 14.40 система ПВО была задействована еще раз.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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россия, ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Василий Голубев
В Ростовской области поразили две воздушные цели
Губернатор Голубев: ПВО поразила две воздушные цели в Ростовской области