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В Ростовской области вновь сработала система ПВО
В Ростовской области вновь сработала система ПВО - РИА Новости, 02.11.2023
В Ростовской области вновь сработала система ПВО
Систему ПВО задействовали еще раз в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:57
2023-11-02T14:57
2023-11-02T15:02
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Систему ПВО задействовали еще раз в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."В 14.40 система ПВО была задействована еще раз. Военные выполняют свою работу", - написал он.Ранее губернатор сообщил, что система ПВО отработала по воздушной цели в 14.17 мск четверга. Оперативные службы уточняют последствия на земле.
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ростовская область, происшествия, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия, Василий Голубев
В Ростовской области вновь сработала система ПВО
Губернатор Голубев: в Ростовской области вновь сработала система ПВО