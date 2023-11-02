https://ria.ru/20231102/pvo-1906958059.html

В Ростовской области вновь сработала система ПВО

В Ростовской области вновь сработала система ПВО - РИА Новости, 02.11.2023

В Ростовской области вновь сработала система ПВО

Систему ПВО задействовали еще раз в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:57

2023-11-02T14:57

2023-11-02T15:02

специальная военная операция на украине

ростовская область

происшествия

василий голубев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Систему ПВО задействовали еще раз в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."В 14.40 система ПВО была задействована еще раз. Военные выполняют свою работу", - написал он.Ранее губернатор сообщил, что система ПВО отработала по воздушной цели в 14.17 мск четверга. Оперативные службы уточняют последствия на земле.

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, происшествия, василий голубев