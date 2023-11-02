https://ria.ru/20231102/pushkov-1906839555.html

Станет жертвой. Пушков объяснил, как Байден сам себе копает яму

Станет жертвой. Пушков объяснил, как Байден сам себе копает яму - РИА Новости, 02.11.2023

Станет жертвой. Пушков объяснил, как Байден сам себе копает яму

Безоговорочная поддержка Израиля может навредить президенту США Джо Байдену в преддверии выборов 2024 года, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T06:41

2023-11-02T06:41

2023-11-02T09:04

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Безоговорочная поддержка Израиля может навредить президенту США Джо Байдену в преддверии выборов 2024 года, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.Он привел данные октябрьского соцопроса, согласно которому "явное" большинство американцев выступают за прекращение огня в секторе Газа. В поддержку этого высказалось 80 процентов демократов, 57 процентов независимых избирателей и 56 процентов республиканцев, в целом — 66 процентов американцев."То есть за это выступает 66 процентов — две трети американцев. Но администрация Байдена — против. С учетом динамики настроений в США в предвыборный год, администрация Байдена может стать жертвой своей политики в отношении Украины и сектора Газа, которая вступает в растущее противоречие с настроениями разных и весьма широких групп американцев", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Накануне Байден высказался за гуманитарную паузу в секторе Газа, после того как его выступление прервала протестующая с требованием перемирия. Против полноценного израильско-палестинского перемирия американские власти возражают, утверждая, что оно только даст передышку правящему в секторе Газа движению ХАМАС.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231101/raskol-1906712752.html

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