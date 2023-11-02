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В Совфеде ждут поступления в ГД проекта о приостановке налоговых договоров - РИА Новости, 02.11.2023
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14:05 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/proekt-1906942238.html
В Совфеде ждут поступления в ГД проекта о приостановке налоговых договоров
В Совфеде ждут поступления в ГД проекта о приостановке налоговых договоров - РИА Новости, 02.11.2023
В Совфеде ждут поступления в ГД проекта о приостановке налоговых договоров
Законопроект о приостановке налоговых договоров с недружественными странами в ближайшие дни может поступить в Госдуму, сенаторы готовы вслед за депутатами в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:05
2023-11-02T14:05
россия
александр шендерюк-жидков
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Законопроект о приостановке налоговых договоров с недружественными странами в ближайшие дни может поступить в Госдуму, сенаторы готовы вслед за депутатами в кратчайшие сроки рассмотреть документ, сообщил РИА Новости член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Президент России Владимир Путин 8 августа подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами, включая США, и поручил МИД РФ уведомить такие страны о приостановке договоров, а кабмин - внести в Госдуму соответствующий законопроект. "Минфин и МИД подготовили законопроект о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества с рядом стран, документ прошел правительственную комиссию по законотворческой деятельности", - сказал сенатор. Шендерюк-Жидков ожидает, что "в ближайшие дни он поступит в Государственную Думу". "Со своей стороны мы готовы рассмотреть документ вслед за Госдумой в кратчайшие сроки", - отметил политик. По словам парламентария, с точки зрения самого законопроекта, то "он является продолжением указа президента и, по сути дела, закрепляет приостановку соглашений со странами, которые ранее уже были приостановлены указом президента РФ". "Данный законопроект является ответом на действия со стороны недружественных нам стран", – заключил Шендерюк-Жидков. Документ приостанавливает действие основных пунктов налоговых соглашений с 38 странами, помимо США это: Польша, Южная Корея, Болгария, Швеция, Люксембург, Румыния, Великобритания, Венгрия, Ирландия, Словакия, Албания, Бельгия, Словения, Хорватия, Канада, Черногория, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Италия, Финляндия, Германия, Франция, Македония, Кипр, Испания, Литва, Исландия, Австрия, Португалия, Греция, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Мальта и Япония.
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россия, александр шендерюк-жидков, госдума рф, совет федерации рф
Россия, Александр Шендерюк-Жидков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В Совфеде ждут поступления в ГД проекта о приостановке налоговых договоров

Сенатор: проект о приостановке налоговых договоров может скоро поступить в ГД

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Законопроект о приостановке налоговых договоров с недружественными странами в ближайшие дни может поступить в Госдуму, сенаторы готовы вслед за депутатами в кратчайшие сроки рассмотреть документ, сообщил РИА Новости член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Президент России Владимир Путин 8 августа подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами, включая США, и поручил МИД РФ уведомить такие страны о приостановке договоров, а кабмин - внести в Госдуму соответствующий законопроект.
"Минфин и МИД подготовили законопроект о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества с рядом стран, документ прошел правительственную комиссию по законотворческой деятельности", - сказал сенатор.
Шендерюк-Жидков ожидает, что "в ближайшие дни он поступит в Государственную Думу". "Со своей стороны мы готовы рассмотреть документ вслед за Госдумой в кратчайшие сроки", - отметил политик.
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По словам парламентария, с точки зрения самого законопроекта, то "он является продолжением указа президента и, по сути дела, закрепляет приостановку соглашений со странами, которые ранее уже были приостановлены указом президента РФ".
"Данный законопроект является ответом на действия со стороны недружественных нам стран", – заключил Шендерюк-Жидков.
Документ приостанавливает действие основных пунктов налоговых соглашений с 38 странами, помимо США это: Польша, Южная Корея, Болгария, Швеция, Люксембург, Румыния, Великобритания, Венгрия, Ирландия, Словакия, Албания, Бельгия, Словения, Хорватия, Канада, Черногория, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Италия, Финляндия, Германия, Франция, Македония, Кипр, Испания, Литва, Исландия, Австрия, Португалия, Греция, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Мальта и Япония.
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