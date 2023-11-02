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В России некоторым производителям продуктов запретили менять объем упаковки - РИА Новости, 02.11.2023
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12:37 02.11.2023 (обновлено: 12:42 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/produkty-1906900576.html
В России некоторым производителям продуктов запретили менять объем упаковки
В России некоторым производителям продуктов запретили менять объем упаковки - РИА Новости, 02.11.2023
В России некоторым производителям продуктов запретили менять объем упаковки
Генеральная прокуратура РФ добилась внесения изменений в ГОСТ, согласно которым производители продуктов первой необходимости обязаны фасовать их в упаковки... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:37
2023-11-02T12:42
экономика
россия
генеральная прокуратура рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ добилась внесения изменений в ГОСТ, согласно которым производители продуктов первой необходимости обязаны фасовать их в упаковки утвержденного в стандарте объема и не менять его, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара. Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров", - говорится в сообщении. Уточняется, что по инициативе Генпрокуратуры России 24 октября были внесены необходимые корректировки в ГОСТ 8.579-2019 "Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте". По данным ведомства, производители нередко сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости. Минпромторг России и Минсельхоз России ориентированы на необходимость оказания содействия по внедрению на практике соответствующих требований с соблюдением баланса интересов всех участников торговых правоотношений. ГОСТ не является документом обязательного применения; производители могут выпускать свою продукцию по техническим условиям, но при этом она должна соответствовать техническому регламенту Таможенного союза о безопасности пищевой продукции.
https://ria.ru/20190111/1549220235.html
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экономика, россия, генеральная прокуратура рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В России некоторым производителям продуктов запретили менять объем упаковки

Производителям продуктов первой необходимости запретили менять объем упаковки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Покупательница в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ добилась внесения изменений в ГОСТ, согласно которым производители продуктов первой необходимости обязаны фасовать их в упаковки утвержденного в стандарте объема и не менять его, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара. Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что по инициативе Генпрокуратуры России 24 октября были внесены необходимые корректировки в ГОСТ 8.579-2019 "Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте".
По данным ведомства, производители нередко сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости. Минпромторг России и Минсельхоз России ориентированы на необходимость оказания содействия по внедрению на практике соответствующих требований с соблюдением баланса интересов всех участников торговых правоотношений.
ГОСТ не является документом обязательного применения; производители могут выпускать свою продукцию по техническим условиям, но при этом она должна соответствовать техническому регламенту Таможенного союза о безопасности пищевой продукции.
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ЭкономикаРоссияГенеральная прокуратура РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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