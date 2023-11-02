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Эксперты объяснили решение США пригласить Россию на саммит АТЭС - РИА Новости, 02.11.2023
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10:52 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/priglashenie-1906869306.html
Эксперты объяснили решение США пригласить Россию на саммит АТЭС
Эксперты объяснили решение США пригласить Россию на саммит АТЭС - РИА Новости, 02.11.2023
Эксперты объяснили решение США пригласить Россию на саммит АТЭС
Приглашение России на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско может означать, что в Вашингтоне хотят поддерживать... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:52
2023-11-02T10:52
анатолий антонов
сша
россия
сан-франциско
алексей портанский
российская академия наук
в мире
атэс
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Приглашение России на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско может означать, что в Вашингтоне хотят поддерживать диалог с Москвой и восстановить контакты для обсуждения региональных проблем, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в американском госдепартаменте заявили РИА Новости, что США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций. "Если они туда Россию приглашают, видимо, все-таки какой-то уровень диалога хотят поддерживать. Не исключено, что хотят восстановить контакты для обсуждения напряженности вокруг Тайваня, Корейского полуострова, еще каких-то вопросов", - сказал профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский в беседе с агентством. По словам эксперта, российскую делегацию ждут на саммите в Соединенных Штатах, но не на высшем уровне. Он отметил, что этот шаг не стоит считать потеплением, но после пары лет практически полного отсутствия контактов между Москвой и Вашингтоном приглашение РФ на саммит АТЭС может привести к их частичному восстановлению. Вместе с тем ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Портанский так же считает, что "оттепелью" в отношениях России и США это назвать нельзя. "Нет стремления совсем ликвидировать все контакты, такого стремления (у США - ред.) нет. Такой формат считается приемлемым, он должен поддерживаться", - сказал Портанский. Ранее пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут руководствоваться санкциями при отправке приглашения Москве на саммит АТЭС, а также о том, что приезд президента РФ Владимира Путина на данный форум не ожидается. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ отметил, что Москва самостоятельно определит уровень своего участия в мероприятии, роль США состоит лишь в том, чтобы направить приглашение. Как сообщил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия своевременно сообщит, кто будет представлять ее на встрече в Сан-Франциско. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20230929/ates-1899336859.html
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сша
россия
сан-франциско
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анатолий антонов, сша, россия, сан-франциско, алексей портанский, российская академия наук, в мире, атэс
Анатолий Антонов, США, Россия, Сан-Франциско, Алексей Портанский, Российская академия наук, В мире, АТЭС
Эксперты объяснили решение США пригласить Россию на саммит АТЭС

Эксперты: США пригласили Россию на саммит АТЭС из-за желания восстановить диалог

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Приглашение России на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско может означать, что в Вашингтоне хотят поддерживать диалог с Москвой и восстановить контакты для обсуждения региональных проблем, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в американском госдепартаменте заявили РИА Новости, что США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций.
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"Если они туда Россию приглашают, видимо, все-таки какой-то уровень диалога хотят поддерживать. Не исключено, что хотят восстановить контакты для обсуждения напряженности вокруг Тайваня, Корейского полуострова, еще каких-то вопросов", - сказал профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский в беседе с агентством.
По словам эксперта, российскую делегацию ждут на саммите в Соединенных Штатах, но не на высшем уровне. Он отметил, что этот шаг не стоит считать потеплением, но после пары лет практически полного отсутствия контактов между Москвой и Вашингтоном приглашение РФ на саммит АТЭС может привести к их частичному восстановлению.
Вместе с тем ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Портанский так же считает, что "оттепелью" в отношениях России и США это назвать нельзя.
"Нет стремления совсем ликвидировать все контакты, такого стремления (у США - ред.) нет. Такой формат считается приемлемым, он должен поддерживаться", - сказал Портанский.
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Ранее пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут руководствоваться санкциями при отправке приглашения Москве на саммит АТЭС, а также о том, что приезд президента РФ Владимира Путина на данный форум не ожидается.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ отметил, что Москва самостоятельно определит уровень своего участия в мероприятии, роль США состоит лишь в том, чтобы направить приглашение.
Как сообщил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия своевременно сообщит, кто будет представлять ее на встрече в Сан-Франциско.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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