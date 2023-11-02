https://ria.ru/20231102/priglashenie-1906869306.html

Эксперты объяснили решение США пригласить Россию на саммит АТЭС

Эксперты объяснили решение США пригласить Россию на саммит АТЭС - РИА Новости, 02.11.2023

Эксперты объяснили решение США пригласить Россию на саммит АТЭС

Приглашение России на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско может означать, что в Вашингтоне хотят поддерживать... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:52

2023-11-02T10:52

2023-11-02T10:52

анатолий антонов

сша

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сан-франциско

алексей портанский

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атэс

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Приглашение России на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско может означать, что в Вашингтоне хотят поддерживать диалог с Москвой и восстановить контакты для обсуждения региональных проблем, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в американском госдепартаменте заявили РИА Новости, что США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций. "Если они туда Россию приглашают, видимо, все-таки какой-то уровень диалога хотят поддерживать. Не исключено, что хотят восстановить контакты для обсуждения напряженности вокруг Тайваня, Корейского полуострова, еще каких-то вопросов", - сказал профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский в беседе с агентством. По словам эксперта, российскую делегацию ждут на саммите в Соединенных Штатах, но не на высшем уровне. Он отметил, что этот шаг не стоит считать потеплением, но после пары лет практически полного отсутствия контактов между Москвой и Вашингтоном приглашение РФ на саммит АТЭС может привести к их частичному восстановлению. Вместе с тем ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Портанский так же считает, что "оттепелью" в отношениях России и США это назвать нельзя. "Нет стремления совсем ликвидировать все контакты, такого стремления (у США - ред.) нет. Такой формат считается приемлемым, он должен поддерживаться", - сказал Портанский. Ранее пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут руководствоваться санкциями при отправке приглашения Москве на саммит АТЭС, а также о том, что приезд президента РФ Владимира Путина на данный форум не ожидается. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ отметил, что Москва самостоятельно определит уровень своего участия в мероприятии, роль США состоит лишь в том, чтобы направить приглашение. Как сообщил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия своевременно сообщит, кто будет представлять ее на встрече в Сан-Франциско. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20230929/ates-1899336859.html

https://ria.ru/20231028/bayden-1905761463.html

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

сша

россия

сан-франциско

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анатолий антонов, сша, россия, сан-франциско, алексей портанский, российская академия наук, в мире, атэс