Эксперты объяснили решение США пригласить Россию на саммит АТЭС
Эксперты: США пригласили Россию на саммит АТЭС из-за желания восстановить диалог
© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Приглашение России на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско может означать, что в Вашингтоне хотят поддерживать диалог с Москвой и восстановить контакты для обсуждения региональных проблем, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в американском госдепартаменте заявили РИА Новости, что США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций.
"Если они туда Россию приглашают, видимо, все-таки какой-то уровень диалога хотят поддерживать. Не исключено, что хотят восстановить контакты для обсуждения напряженности вокруг Тайваня, Корейского полуострова, еще каких-то вопросов", - сказал профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский в беседе с агентством.
По словам эксперта, российскую делегацию ждут на саммите в Соединенных Штатах, но не на высшем уровне. Он отметил, что этот шаг не стоит считать потеплением, но после пары лет практически полного отсутствия контактов между Москвой и Вашингтоном приглашение РФ на саммит АТЭС может привести к их частичному восстановлению.
Вместе с тем ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Портанский так же считает, что "оттепелью" в отношениях России и США это назвать нельзя.
"Нет стремления совсем ликвидировать все контакты, такого стремления (у США - ред.) нет. Такой формат считается приемлемым, он должен поддерживаться", - сказал Портанский.
Ранее пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут руководствоваться санкциями при отправке приглашения Москве на саммит АТЭС, а также о том, что приезд президента РФ Владимира Путина на данный форум не ожидается.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ отметил, что Москва самостоятельно определит уровень своего участия в мероприятии, роль США состоит лишь в том, чтобы направить приглашение.
Как сообщил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия своевременно сообщит, кто будет представлять ее на встрече в Сан-Франциско.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.