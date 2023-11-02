https://ria.ru/20231102/povrezhdeniya-1906954950.html
В Харьковской области заявили о повреждении здания агропредприятия
В Харьковской области заявили о повреждении здания агропредприятия - РИА Новости, 02.11.2023
В Харьковской области заявили о повреждении здания агропредприятия
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что в городе Волчанске повреждено здание агропромышленного... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:49
2023-11-02T14:49
2023-11-02T14:49
специальная военная операция на украине
волчанск
в мире
харьковская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что в городе Волчанске повреждено здание агропромышленного предприятия. "В городе Волчанске Чугуевского района повреждены ветеринарная лаборатория, помещение агропредприятия", - написал Синегубов. О каком именно агропромышленном предприятии идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
волчанск
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волчанск, в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области заявили о повреждении здания агропредприятия
Глава Харьковской ОГА Синегубов: в Волчанске повредили здание агропредприятия