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В Харьковской области заявили о повреждении здания агропредприятия

В Харьковской области заявили о повреждении здания агропредприятия - РИА Новости, 02.11.2023

В Харьковской области заявили о повреждении здания агропредприятия

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что в городе Волчанске повреждено здание агропромышленного... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:49

2023-11-02T14:49

2023-11-02T14:49

специальная военная операция на украине

волчанск

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украина

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что в городе Волчанске повреждено здание агропромышленного предприятия. "В городе Волчанске Чугуевского района повреждены ветеринарная лаборатория, помещение агропредприятия", - написал Синегубов. О каком именно агропромышленном предприятии идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

волчанск

харьковская область

украина

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волчанск, в мире, харьковская область, украина