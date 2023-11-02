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Вдова Героя России из Петербурга вяжет носки для бойцов СВО - РИА Новости, 02.11.2023
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12:54 02.11.2023 (обновлено: 12:56 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/pomosch-1906910751.html
Вдова Героя России из Петербурга вяжет носки для бойцов СВО
Вдова Героя России из Петербурга вяжет носки для бойцов СВО - РИА Новости, 02.11.2023
Вдова Героя России из Петербурга вяжет носки для бойцов СВО
Вдова Героя России Татьяна Майданова вяжет носки для бойцов СВО, а также вместе с юнармейцами школы №604 Пушкинского района Санкт-Петербурга делает нашлемники и РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:54
2023-11-02T12:56
общество
россия
санкт-петербург
афганистан
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Вдова Героя России Татьяна Майданова вяжет носки для бойцов СВО, а также вместе с юнармейцами школы №604 Пушкинского района Санкт-Петербурга делает нашлемники и плетет маскировочные сети, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия". Вдова Героя Советского Союза и Героя России Николая Майданова, член попечительского совета благотворительного фонда "Суворов" Татьяна Майданова присоединилась к акции "Тепло для героя", которая в октябре стартовала на площадках приемных "Единой России" по всей стране. Она принесла для отправки на передовую теплые носки, которые сама связала для бойцов. "Мы думали: все, война закончилась и больше никогда никакой беды не будет ни в одной семье, но не обошлось. И вот сын не мог оставаться равнодушным, он тоже пошел сейчас добровольцем, исполняет свой долг. А я организовала в школе площадку, где мы плетем сети, нашлемники и прочее. Но я еще и дома потихонечку вяжу носки. Никто не знал, конечно, а потом узнали", – отметила Майданова. В школе №604 Пушкинского района Петербурга есть отряд юнармейцев "Высота 6.04" имени Героя Советского Союза и Героя РФ Николая Майданова. Первую звезду Героя он получил при выполнении боевых задач в Афганистане, вторую – посмертно за подвиг в Аргунском ущелье Чеченской Республики. "Мы-то в тепле. Мы здесь, как говорится, все равно в мирной жизни, у нас совсем по-другому. А наши защитники там, мальчишки там, братья и сестры тоже, и наши дети. И, конечно, мы не можем равнодушно относиться ко всему, поэтому как можем включились, помогаем нашим ребятам. Хочется, чтобы все хорошо у них было", – сказала Майданова. Вязаные вещи, которые приносят жители Петербурга, региональная общественная приемная "Единой России" отправит на передовую в ближайшее время. Вместе с ними бойцам передадут письма и открытки, которые петербургские школьники подготовят для бойцов.
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906737934.html
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общество, россия, санкт-петербург, афганистан, единая россия
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Афганистан, Единая Россия, Надежные люди
Вдова Героя России из Петербурга вяжет носки для бойцов СВО

Вдова Героя России из Петербурга вяжет носки для бойцов СВО и плетет сети

© Фото : Предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия"Вдова Героя России из Петербурга упаковывает шерстяные носки, которые она вяжет для бойцов СВО
Вдова Героя России из Петербурга упаковывает шерстяные носки, которые она вяжет для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия"
Вдова Героя России из Петербурга упаковывает шерстяные носки, которые она вяжет для бойцов СВО
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Вдова Героя России Татьяна Майданова вяжет носки для бойцов СВО, а также вместе с юнармейцами школы №604 Пушкинского района Санкт-Петербурга делает нашлемники и плетет маскировочные сети, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия".
Вдова Героя Советского Союза и Героя России Николая Майданова, член попечительского совета благотворительного фонда "Суворов" Татьяна Майданова присоединилась к акции "Тепло для героя", которая в октябре стартовала на площадках приемных "Единой России" по всей стране.
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Она принесла для отправки на передовую теплые носки, которые сама связала для бойцов.
"Мы думали: все, война закончилась и больше никогда никакой беды не будет ни в одной семье, но не обошлось. И вот сын не мог оставаться равнодушным, он тоже пошел сейчас добровольцем, исполняет свой долг. А я организовала в школе площадку, где мы плетем сети, нашлемники и прочее. Но я еще и дома потихонечку вяжу носки. Никто не знал, конечно, а потом узнали", – отметила Майданова.
В школе №604 Пушкинского района Петербурга есть отряд юнармейцев "Высота 6.04" имени Героя Советского Союза и Героя РФ Николая Майданова. Первую звезду Героя он получил при выполнении боевых задач в Афганистане, вторую – посмертно за подвиг в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
«
"Мы-то в тепле. Мы здесь, как говорится, все равно в мирной жизни, у нас совсем по-другому. А наши защитники там, мальчишки там, братья и сестры тоже, и наши дети. И, конечно, мы не можем равнодушно относиться ко всему, поэтому как можем включились, помогаем нашим ребятам. Хочется, чтобы все хорошо у них было", – сказала Майданова.
Вязаные вещи, которые приносят жители Петербурга, региональная общественная приемная "Единой России" отправит на передовую в ближайшее время. Вместе с ними бойцам передадут письма и открытки, которые петербургские школьники подготовят для бойцов.
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