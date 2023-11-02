https://ria.ru/20231102/pomosch-1906910751.html

Вдова Героя России из Петербурга вяжет носки для бойцов СВО

Вдова Героя России из Петербурга вяжет носки для бойцов СВО - РИА Новости, 02.11.2023

Вдова Героя России из Петербурга вяжет носки для бойцов СВО

Вдова Героя России Татьяна Майданова вяжет носки для бойцов СВО, а также вместе с юнармейцами школы №604 Пушкинского района Санкт-Петербурга делает нашлемники и РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:54

2023-11-02T12:54

2023-11-02T12:56

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Вдова Героя России Татьяна Майданова вяжет носки для бойцов СВО, а также вместе с юнармейцами школы №604 Пушкинского района Санкт-Петербурга делает нашлемники и плетет маскировочные сети, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия". Вдова Героя Советского Союза и Героя России Николая Майданова, член попечительского совета благотворительного фонда "Суворов" Татьяна Майданова присоединилась к акции "Тепло для героя", которая в октябре стартовала на площадках приемных "Единой России" по всей стране. Она принесла для отправки на передовую теплые носки, которые сама связала для бойцов. "Мы думали: все, война закончилась и больше никогда никакой беды не будет ни в одной семье, но не обошлось. И вот сын не мог оставаться равнодушным, он тоже пошел сейчас добровольцем, исполняет свой долг. А я организовала в школе площадку, где мы плетем сети, нашлемники и прочее. Но я еще и дома потихонечку вяжу носки. Никто не знал, конечно, а потом узнали", – отметила Майданова. В школе №604 Пушкинского района Петербурга есть отряд юнармейцев "Высота 6.04" имени Героя Советского Союза и Героя РФ Николая Майданова. Первую звезду Героя он получил при выполнении боевых задач в Афганистане, вторую – посмертно за подвиг в Аргунском ущелье Чеченской Республики. "Мы-то в тепле. Мы здесь, как говорится, все равно в мирной жизни, у нас совсем по-другому. А наши защитники там, мальчишки там, братья и сестры тоже, и наши дети. И, конечно, мы не можем равнодушно относиться ко всему, поэтому как можем включились, помогаем нашим ребятам. Хочется, чтобы все хорошо у них было", – сказала Майданова. Вязаные вещи, которые приносят жители Петербурга, региональная общественная приемная "Единой России" отправит на передовую в ближайшее время. Вместе с ними бойцам передадут письма и открытки, которые петербургские школьники подготовят для бойцов.

https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906737934.html

https://ria.ru/20231018/gumgruz-1903675825.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, санкт-петербург, афганистан, единая россия