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Более 10 тысяч детей Подмосковья обследовали врачи мобильной бригады НИКИ - РИА Новости, 02.11.2023
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Новости Подмосковья
 
11:49 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906884271.html
Более 10 тысяч детей Подмосковья обследовали врачи мобильной бригады НИКИ
Более 10 тысяч детей Подмосковья обследовали врачи мобильной бригады НИКИ - РИА Новости, 02.11.2023
Более 10 тысяч детей Подмосковья обследовали врачи мобильной бригады НИКИ
Свыше 10 тысяч детей из разных муниципальных образований Московской области осмотрели врачи мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:49
2023-11-02T11:49
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Свыше 10 тысяч детей из разных муниципальных образований Московской области осмотрели врачи мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. Медицинские специалисты НИКИ проводят выездные осмотры маленьких пациентов с тяжелыми патологиями в мобильном комплексе. Автомобиль укомплектован всем необходимым диагностическим оборудованием, в числе которых аппараты ЭКГ и УЗИ, лаборатория для сдачи анализов, говорится в сообщении. Кроме того, в комплексе оборудованы кабинеты оториноларинголога, офтальмолога, акушера-гинеколога, невролога, кардиолога, педиатра и прочих медспециалистов. Директор НИКИ Нисо Одинаева отметила, что в процессе таких выездов специалисты института детства произвели осмотр уже свыше 10 тысяч детей. Состав бригады формируют, опираясь на потребности детей конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. "Такие выезды помогают обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии. При необходимости маленькие пациенты направляются для прохождения более углубленной диагностики или на госпитализацию в НИКИ", - сказала Одинаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве добавили, что первый выезд мобильного комплекса НИКИ детства был организован в феврале 2022 года.
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московская область (подмосковье), ника, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), НИКА, Дети

Более 10 тысяч детей Подмосковья обследовали врачи мобильной бригады НИКИ

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиМедицинский автомобиль мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ)
Медицинский автомобиль мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Медицинский автомобиль мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Свыше 10 тысяч детей из разных муниципальных образований Московской области осмотрели врачи мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Медицинские специалисты НИКИ проводят выездные осмотры маленьких пациентов с тяжелыми патологиями в мобильном комплексе. Автомобиль укомплектован всем необходимым диагностическим оборудованием, в числе которых аппараты ЭКГ и УЗИ, лаборатория для сдачи анализов, говорится в сообщении.
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Кроме того, в комплексе оборудованы кабинеты оториноларинголога, офтальмолога, акушера-гинеколога, невролога, кардиолога, педиатра и прочих медспециалистов. Директор НИКИ Нисо Одинаева отметила, что в процессе таких выездов специалисты института детства произвели осмотр уже свыше 10 тысяч детей. Состав бригады формируют, опираясь на потребности детей конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах.
"Такие выезды помогают обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии. При необходимости маленькие пациенты направляются для прохождения более углубленной диагностики или на госпитализацию в НИКИ", - сказала Одинаева, ее цитирует пресс-служба.
В ведомстве добавили, что первый выезд мобильного комплекса НИКИ детства был организован в феврале 2022 года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)НИКАДети
 
 
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