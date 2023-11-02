https://ria.ru/20231102/peterburg-1907011153.html
В Петербурге возбудили дело о мошенничестве с туристическим кешбэком
В Петербурге возбудили дело о мошенничестве с туристическим кешбэком - РИА Новости, 02.11.2023
В Петербурге возбудили дело о мошенничестве с туристическим кешбэком
В Петербурге пресечена деятельность преступной группы, которая могла похитить более 90 миллионов рублей, выделенных из бюджета на стимулирование турпоездок по... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:33
2023-11-02T17:33
2023-11-02T17:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. В Петербурге пресечена деятельность преступной группы, которая могла похитить более 90 миллионов рублей, выделенных из бюджета на стимулирование турпоездок по программе кешбэка, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.По данным УФСБ, установлено, что руководители ряда турфирм и подконтрольные им лица с 30 августа 2020 года по 13 сентября 2022 года совершали мошеннические действия, связанные с хищением бюджетных средств, выделяемых в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."С целью создания видимости реализации условий программ "Туристический кешбэк" и "Детский кешбэк" членами группы осуществлялась оплата путевок в системе АО "НСПК". После этого на счета карт номинальных "клиентов" поступал кешбэк, предусмотренный программами лояльности платежной системы "Мир" в размере от 20 до 40 процентов от суммы путевки. Затем члены группы оформляли отказ от тура и получали возврат его полной стоимости", – описывают схему в УФСБ.У фигурантов уголовного дела изъяты драгоценности и автомобили, которые они приобретали на похищенные деньги.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости - туризм, происшествия, санкт-петербург, фсб, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Происшествия, Санкт-Петербург, ФСБ, Туризм
В Петербурге возбудили дело о мошенничестве с туристическим кешбэком
УФСБ по Петербургу возбудило дело о мошенничестве с туристическим кешбэком
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. В Петербурге пресечена деятельность преступной группы, которая могла похитить более 90 миллионов рублей, выделенных из бюджета на стимулирование турпоездок по программе кешбэка, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
По данным УФСБ, установлено, что руководители ряда турфирм и подконтрольные им лица с 30 августа 2020 года по 13 сентября 2022 года совершали мошеннические действия, связанные с хищением бюджетных средств, выделяемых в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"С целью создания видимости реализации условий программ "Туристический кешбэк" и "Детский кешбэк" членами группы осуществлялась оплата путевок в системе АО "НСПК". После этого на счета карт номинальных "клиентов" поступал кешбэк, предусмотренный программами лояльности платежной системы "Мир" в размере от 20 до 40 процентов от суммы путевки. Затем члены группы оформляли отказ от тура и получали возврат его полной стоимости", – описывают схему в УФСБ.
У фигурантов уголовного дела изъяты драгоценности и автомобили, которые они приобретали на похищенные деньги.
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