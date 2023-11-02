https://ria.ru/20231102/otvet-1906946872.html

"Верим". Ответ Шойгу Украине поразил китайцев

"Верим". Ответ Шойгу Украине поразил китайцев - РИА Новости, 02.11.2023

"Верим". Ответ Шойгу Украине поразил китайцев

Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил, что российская ПВО, если отталкиваться от опыта СВО,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:26

2023-11-02T14:26

2023-11-02T14:26

украина

киев

сергей шойгу

министерство обороны сша

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896531516_0:69:2800:1644_1920x0_80_0_0_2aab31b4f1a6732b1570aa1f7d9455d5.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил, что российская ПВО, если отталкиваться от опыта СВО, может сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней."Верю. Давайте производить больше противорадиационных снарядов и ракет "воздух-воздух" средней дальности, чтобы уничтожить миф о "чудо-технике", которой так хвастается Запад, запугивая другие страны", – написал один из комментаторов."Сергей Шойгу, просто сожгите их дотла!" –поддержал его другой."И правда, F-16 действительно недостаточно хорош для боя", – отметил третий."Истребители-невидимки могут быть обнаружены. А уж F-16 третьего поколения практически голым вылетает на поле боя перед современными зенитными ракетами. Это просто поведение камикадзе", – добавил один из участников дискуссии.Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за прошедший месяц российская ПВО уничтожила свыше 1,4 тысячи средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231102/oblasti-1906849986.html

https://ria.ru/20231102/oborona-1906925452.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, сергей шойгу, министерство обороны сша, f-16