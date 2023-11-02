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"Верим". Ответ Шойгу Украине поразил китайцев - РИА Новости, 02.11.2023
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14:26 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/otvet-1906946872.html
"Верим". Ответ Шойгу Украине поразил китайцев
"Верим". Ответ Шойгу Украине поразил китайцев - РИА Новости, 02.11.2023
"Верим". Ответ Шойгу Украине поразил китайцев
Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил, что российская ПВО, если отталкиваться от опыта СВО,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:26
2023-11-02T14:26
украина
киев
сергей шойгу
министерство обороны сша
f-16
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил, что российская ПВО, если отталкиваться от опыта СВО, может сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней."Верю. Давайте производить больше противорадиационных снарядов и ракет "воздух-воздух" средней дальности, чтобы уничтожить миф о "чудо-технике", которой так хвастается Запад, запугивая другие страны", – написал один из комментаторов."Сергей Шойгу, просто сожгите их дотла!" –поддержал его другой."И правда, F-16 действительно недостаточно хорош для боя", – отметил третий."Истребители-невидимки могут быть обнаружены. А уж F-16 третьего поколения практически голым вылетает на поле боя перед современными зенитными ракетами. Это просто поведение камикадзе", – добавил один из участников дискуссии.Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за прошедший месяц российская ПВО уничтожила свыше 1,4 тысячи средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231102/oblasti-1906849986.html
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украина, киев, сергей шойгу, министерство обороны сша, f-16
Украина, Киев, Сергей Шойгу, Министерство обороны США, F-16
"Верим". Ответ Шойгу Украине поразил китайцев

Читатели "Гуаньча" поддержали слова Шойгу об уничтожении украинских F-16

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил, что российская ПВО, если отталкиваться от опыта СВО, может сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней.
"Верю. Давайте производить больше противорадиационных снарядов и ракет "воздух-воздух" средней дальности, чтобы уничтожить миф о "чудо-технике", которой так хвастается Запад, запугивая другие страны", – написал один из комментаторов.
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"Сергей Шойгу, просто сожгите их дотла!" –поддержал его другой.
"И правда, F-16 действительно недостаточно хорош для боя", – отметил третий.
"Истребители-невидимки могут быть обнаружены. А уж F-16 третьего поколения практически голым вылетает на поле боя перед современными зенитными ракетами. Это просто поведение камикадзе", – добавил один из участников дискуссии.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за прошедший месяц российская ПВО уничтожила свыше 1,4 тысячи средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
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УкраинаКиевСергей ШойгуМинистерство обороны СШАF-16
 
 
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