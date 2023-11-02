"Верим". Ответ Шойгу Украине поразил китайцев
Читатели "Гуаньча" поддержали слова Шойгу об уничтожении украинских F-16
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил, что российская ПВО, если отталкиваться от опыта СВО, может сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней.
"Верю. Давайте производить больше противорадиационных снарядов и ракет "воздух-воздух" средней дальности, чтобы уничтожить миф о "чудо-технике", которой так хвастается Запад, запугивая другие страны", – написал один из комментаторов.
"Сергей Шойгу, просто сожгите их дотла!" –поддержал его другой.
"И правда, F-16 действительно недостаточно хорош для боя", – отметил третий.
"Истребители-невидимки могут быть обнаружены. А уж F-16 третьего поколения практически голым вылетает на поле боя перед современными зенитными ракетами. Это просто поведение камикадзе", – добавил один из участников дискуссии.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за прошедший месяц российская ПВО уничтожила свыше 1,4 тысячи средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
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