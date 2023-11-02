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Орбан опубликовал фото в казахской национальной одежде - РИА Новости, 02.11.2023
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15:47 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/orban-1906976416.html
Орбан опубликовал фото в казахской национальной одежде
Орбан опубликовал фото в казахской национальной одежде - РИА Новости, 02.11.2023
Орбан опубликовал фото в казахской национальной одежде
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил в соцсетях фотографию в казахской национальной одежде со встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:47
2023-11-02T15:47
в мире
венгрия
казахстан
виктор орбан
касым-жомарт токаев
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БУДАПЕШТ, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил в соцсетях фотографию в казахской национальной одежде со встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "Зима близко", - подписал Орбан размещенную в соцсетях фотографию в казахском халате дорогой работы и шапке с меховой опушкой. Орбан прибыл 1 ноября с официальным визитом в Астану, провел ряд встреч с руководством Казахстана, в том числе с президентом Токаевым. Ранее он заявил, что возвращаться домой всегда хорошо, имея ввиду общность исторических корней казахов и венгров. На территории современной Венгрии проживают потомки кыпчакских племен, перекочевавших туда из Тургайских степей в первой половине XIII века.
https://ria.ru/20231025/orban-1905239434.html
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в мире, венгрия, казахстан, виктор орбан, касым-жомарт токаев
В мире, Венгрия, Казахстан, Виктор Орбан, Касым-Жомарт Токаев
Орбан опубликовал фото в казахской национальной одежде

Орбан разместил фото в казахском халате и шапке с меховой опушкой

© Страница Виктора Орбана в социальной сетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Казахстане
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Казахстане
© Страница Виктора Орбана в социальной сети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Казахстане
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БУДАПЕШТ, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил в соцсетях фотографию в казахской национальной одежде со встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Зима близко", - подписал Орбан размещенную в соцсетях фотографию в казахском халате дорогой работы и шапке с меховой опушкой.
Орбан прибыл 1 ноября с официальным визитом в Астану, провел ряд встреч с руководством Казахстана, в том числе с президентом Токаевым. Ранее он заявил, что возвращаться домой всегда хорошо, имея ввиду общность исторических корней казахов и венгров. На территории современной Венгрии проживают потомки кыпчакских племен, перекочевавших туда из Тургайских степей в первой половине XIII века.
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В миреВенгрияКазахстанВиктор ОрбанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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