https://ria.ru/20231102/orban-1906976416.html

Орбан опубликовал фото в казахской национальной одежде

Орбан опубликовал фото в казахской национальной одежде - РИА Новости, 02.11.2023

Орбан опубликовал фото в казахской национальной одежде

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил в соцсетях фотографию в казахской национальной одежде со встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:47

2023-11-02T15:47

2023-11-02T15:47

в мире

венгрия

казахстан

виктор орбан

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906975105_0:74:2048:1226_1920x0_80_0_0_4aaf307d99c00ce7e1961d61d8a20e6c.jpg

БУДАПЕШТ, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил в соцсетях фотографию в казахской национальной одежде со встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "Зима близко", - подписал Орбан размещенную в соцсетях фотографию в казахском халате дорогой работы и шапке с меховой опушкой. Орбан прибыл 1 ноября с официальным визитом в Астану, провел ряд встреч с руководством Казахстана, в том числе с президентом Токаевым. Ранее он заявил, что возвращаться домой всегда хорошо, имея ввиду общность исторических корней казахов и венгров. На территории современной Венгрии проживают потомки кыпчакских племен, перекочевавших туда из Тургайских степей в первой половине XIII века.

https://ria.ru/20231025/orban-1905239434.html

венгрия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, казахстан, виктор орбан, касым-жомарт токаев