https://ria.ru/20231102/obstrel-1906908900.html

Украинские войска вновь обстреляли ДНР кассетными снарядами

Украинские войска вновь обстреляли ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 02.11.2023

Украинские войска вновь обстреляли ДНР кассетными снарядами

Украинские войска за десять минут выпустили еще десять кассетных снарядов по Горловке и Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:52

2023-11-02T12:52

2023-11-02T12:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили еще десять кассетных снарядов по Горловке и Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.15 - населенный пункт Новоселовка Первая - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. О последствиях не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20230930/snaryady-1899616409.html

донецкая народная республика

горловка

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донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины