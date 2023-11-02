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Украинские войска вновь обстреляли ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 02.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/obstrel-1906908900.html
Украинские войска вновь обстреляли ДНР кассетными снарядами
Украинские войска вновь обстреляли ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 02.11.2023
Украинские войска вновь обстреляли ДНР кассетными снарядами
Украинские войска за десять минут выпустили еще десять кассетных снарядов по Горловке и Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:52
2023-11-02T12:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили еще десять кассетных снарядов по Горловке и Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.15 - населенный пункт Новоселовка Первая - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. О последствиях не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20230930/snaryady-1899616409.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска вновь обстреляли ДНР кассетными снарядами

ВСУ выпустили по Горловке и Ясиноватскому району в ДНР десять кассетных снарядов

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили еще десять кассетных снарядов по Горловке и Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.15 - населенный пункт Новоселовка Первая - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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О последствиях не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
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