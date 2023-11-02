https://ria.ru/20231102/obstrel-1906865331.html

ВСУ за сутки обстреляли территорию Белгородской области более 140 раз

ВСУ за сутки обстреляли территорию Белгородской области более 140 раз - РИА Новости, 02.11.2023

ВСУ за сутки обстреляли территорию Белгородской области более 140 раз

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области более 140 боеприпасов, также над регионом было сбито 4... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:37

2023-11-02T10:37

2023-11-02T10:37

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

шебекино

белгородский район

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области более 140 боеприпасов, также над регионом было сбито 4 украинских беспилотника, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В четверг губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 1 ноября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли пять приграничных муниципалитетов 141 снарядом, включая два взрывных устройства, сброшенные с дронов. Город Шебекино был обстрелян из РСЗО "Град", ранен был мужчина, он находится в тяжелом состоянии, повреждены два предприятия и два автомобиля. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущены 31 артиллерийский снаряд и 31 гранатометный выстрел. Над селом Новая Деревня системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, над селом Солнцевка – два БПЛА противника", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе 6 раз из миномета обстреляли окраину села Казачье-Рудченское. В Валуйском округе по селу Долгое выпущено 16 артиллерийских и 20 минометных снарядов. В Грайворонском городском округе на окраине села Пороз зафиксировано 7 прилетов. По окраине села Заречье-Первое выпущено два минометных снаряда, добавил губернатор. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 4 снаряда из РСЗО "Град". Есть пострадавший – после операций мужчина остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате обстрела выявлены разрушения на территории двух предприятий. Также повреждены два легковых автомобиля. В районе поселка Батрацкая Дача системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - уточнил глава региона. По его словам, пять танковых снарядов выпущено по селу Новая Таволжанка, также на территории села с дрона сброшен один осколочных боеприпас. Село Середа 4 раза обстреляно из артиллерии, кроме того, был сброшен один осколочный боеприпас с дрона. По хутору Балки выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Муром и МАПП "Шебекино" – 5 и 3 минометных снаряда соответственно. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904889347.html

шебекино

белгородский район

белгородская область

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вячеслав гладков, шебекино, белгородский район, белгородская область, происшествия