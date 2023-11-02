ВСУ за сутки обстреляли территорию Белгородской области более 140 раз
Гладков: ВСУ за сутки обстреляли территорию Белгородской области более 140 раз
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области более 140 боеприпасов, также над регионом было сбито 4 украинских беспилотника, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В четверг губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 1 ноября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли пять приграничных муниципалитетов 141 снарядом, включая два взрывных устройства, сброшенные с дронов. Город Шебекино был обстрелян из РСЗО "Град", ранен был мужчина, он находится в тяжелом состоянии, повреждены два предприятия и два автомобиля.
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущены 31 артиллерийский снаряд и 31 гранатометный выстрел. Над селом Новая Деревня системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, над селом Солнцевка – два БПЛА противника", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе 6 раз из миномета обстреляли окраину села Казачье-Рудченское. В Валуйском округе по селу Долгое выпущено 16 артиллерийских и 20 минометных снарядов. В Грайворонском городском округе на окраине села Пороз зафиксировано 7 прилетов. По окраине села Заречье-Первое выпущено два минометных снаряда, добавил губернатор.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 4 снаряда из РСЗО "Град". Есть пострадавший – после операций мужчина остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате обстрела выявлены разрушения на территории двух предприятий. Также повреждены два легковых автомобиля. В районе поселка Батрацкая Дача системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - уточнил глава региона.
По его словам, пять танковых снарядов выпущено по селу Новая Таволжанка, также на территории села с дрона сброшен один осколочных боеприпас. Село Середа 4 раза обстреляно из артиллерии, кроме того, был сброшен один осколочный боеприпас с дрона. По хутору Балки выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Муром и МАПП "Шебекино" – 5 и 3 минометных снаряда соответственно.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.