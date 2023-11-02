Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки обстреляли территорию Белгородской области более 140 раз - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/obstrel-1906865331.html
ВСУ за сутки обстреляли территорию Белгородской области более 140 раз
ВСУ за сутки обстреляли территорию Белгородской области более 140 раз - РИА Новости, 02.11.2023
ВСУ за сутки обстреляли территорию Белгородской области более 140 раз
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области более 140 боеприпасов, также над регионом было сбито 4... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:37
2023-11-02T10:37
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
шебекино
белгородский район
белгородская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области более 140 боеприпасов, также над регионом было сбито 4 украинских беспилотника, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В четверг губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 1 ноября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли пять приграничных муниципалитетов 141 снарядом, включая два взрывных устройства, сброшенные с дронов. Город Шебекино был обстрелян из РСЗО "Град", ранен был мужчина, он находится в тяжелом состоянии, повреждены два предприятия и два автомобиля. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущены 31 артиллерийский снаряд и 31 гранатометный выстрел. Над селом Новая Деревня системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, над селом Солнцевка – два БПЛА противника", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе 6 раз из миномета обстреляли окраину села Казачье-Рудченское. В Валуйском округе по селу Долгое выпущено 16 артиллерийских и 20 минометных снарядов. В Грайворонском городском округе на окраине села Пороз зафиксировано 7 прилетов. По окраине села Заречье-Первое выпущено два минометных снаряда, добавил губернатор. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 4 снаряда из РСЗО "Град". Есть пострадавший – после операций мужчина остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате обстрела выявлены разрушения на территории двух предприятий. Также повреждены два легковых автомобиля. В районе поселка Батрацкая Дача системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - уточнил глава региона. По его словам, пять танковых снарядов выпущено по селу Новая Таволжанка, также на территории села с дрона сброшен один осколочных боеприпас. Село Середа 4 раза обстреляно из артиллерии, кроме того, был сброшен один осколочный боеприпас с дрона. По хутору Балки выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Муром и МАПП "Шебекино" – 5 и 3 минометных снаряда соответственно. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904889347.html
шебекино
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков, шебекино, белгородский район, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородский район, Белгородская область, Происшествия
ВСУ за сутки обстреляли территорию Белгородской области более 140 раз

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли территорию Белгородской области более 140 раз

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области более 140 боеприпасов, также над регионом было сбито 4 украинских беспилотника, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В четверг губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 1 ноября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли пять приграничных муниципалитетов 141 снарядом, включая два взрывных устройства, сброшенные с дронов. Город Шебекино был обстрелян из РСЗО "Град", ранен был мужчина, он находится в тяжелом состоянии, повреждены два предприятия и два автомобиля.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Сенатор прокомментировал идею Украины производить в стране оружие
24 октября, 12:26
Белгородском районе по селу Щетиновка выпущены 31 артиллерийский снаряд и 31 гранатометный выстрел. Над селом Новая Деревня системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, над селом Солнцевка – два БПЛА противника", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе 6 раз из миномета обстреляли окраину села Казачье-Рудченское. В Валуйском округе по селу Долгое выпущено 16 артиллерийских и 20 минометных снарядов. В Грайворонском городском округе на окраине села Пороз зафиксировано 7 прилетов. По окраине села Заречье-Первое выпущено два минометных снаряда, добавил губернатор.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 4 снаряда из РСЗО "Град". Есть пострадавший – после операций мужчина остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате обстрела выявлены разрушения на территории двух предприятий. Также повреждены два легковых автомобиля. В районе поселка Батрацкая Дача системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - уточнил глава региона.
По его словам, пять танковых снарядов выпущено по селу Новая Таволжанка, также на территории села с дрона сброшен один осколочных боеприпас. Село Середа 4 раза обстреляно из артиллерии, кроме того, был сброшен один осколочный боеприпас с дрона. По хутору Балки выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Муром и МАПП "Шебекино" – 5 и 3 минометных снаряда соответственно.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковШебекиноБелгородский районБелгородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала