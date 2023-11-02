https://ria.ru/20231102/oblasti-1906849986.html

Еще пять областей. В США рассказали, как изменятся границы Украины

Еще пять областей. В США рассказали, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 02.11.2023

Еще пять областей. В США рассказали, как изменятся границы Украины

Россия может освободить еще пять областей Украины, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:28

2023-11-02T09:28

2023-11-02T15:40

скотт риттер

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия может освободить еще пять областей Украины, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News."Москва подает сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России", — выразил он свое мнение.В качестве примера Риттер привел ситуацию в районе Купянска Харьковской области, где российская армия стремится создать еще один полукотел, который вынудит ВСУ либо отступить, либо ввести войска, от которых уже ничего не осталось, открывая другой участок фронта для российских наступательных операций. Кроме того, добавил он, высокопоставленные лица США своими заявлениями постепенно начали готовить американцев к тому, что ситуация на фронте складывается против Украины."Что-то происходит на линии соприкосновения между Украиной и Россией, из-за чего Кирби (координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома. — Прим. ред.) отчаянно пытается подготовить американскую аудиторию к некоторым важным событиям на поле боя, которые складываются исключительно в пользу России", — подчеркнул бывший разведчик.Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что украинские силы отступили с передовых позиций на Купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС России, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ.

https://ria.ru/20231101/oborona-1906678329.html

https://ria.ru/20231101/pobeda-1906610687.html

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скотт риттер, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины