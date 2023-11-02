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Ученые проверят, какие микроорганизмы могли "прилететь" на метеорите - РИА Новости, 02.11.2023
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09:12 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/nauka-1906848323.html
Ученые проверят, какие микроорганизмы могли "прилететь" на метеорите
Ученые проверят, какие микроорганизмы могли "прилететь" на метеорите - РИА Новости, 02.11.2023
Ученые проверят, какие микроорганизмы могли "прилететь" на метеорите
Российские учёные в ходе полёта биоспутника "Бион-М2" проведут эксперимент, где посадят в искусственный метеорит различные микроорганизмы и проверят, могут ли... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:12
2023-11-02T09:12
космос - риа наука
земля
камчатка
вячеслав ильин
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские учёные в ходе полёта биоспутника "Бион-М2" проведут эксперимент, где посадят в искусственный метеорит различные микроорганизмы и проверят, могут ли они пережить вхождение в атмосферу Земли, сообщил заведующий лабораторией микробной экологии человека Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Ильин. "Эксперимент Метеорит. Задачи: Оценка биологической активности и изменений генетических характеристик биообъектов в минеральной толще имитатора метеорита при прохождении плотных слоёв атмосферы и сопутствующем разогреве и плавлении", - говорится в презентации, которую показал Ильин на научном совете института. Уточняется, что во время приземления будет изучаться выживаемость во время приземления анаэробных термофильных микроорганизмов, то есть таких, которые не требуют кислорода для роста, но чувствительны к температуре окружающей среды. Также в эксперименте будут использованы спорообразующие мезофильные микроорганизмы. Как рассказал Ильин, на "Бионе-М2" разместят капсулы с микроорганизмами из коллекций ИМБП, МГУ. Кроме того, Федеральный сибирский университет поставит микроорганизмы из своей коллекции экстремофилов – существ, способных жить и размножаться в особо суровых условиях окружающей среды. Институт микробиологии имени Виноградского тоже поделится своими экстремофилами, которых, по словам Ильина, учёные собирают в термальных источниках, в том числе на Камчатке. Эксперимент будет поставлен уже третий раз. В ходе одного из предыдущих учёные выяснили, что из 200 различных микроорганизмов, встречающихся на Земле, два вида смогли выжить при вхождении "метеорита" в атмосферу. В ходе программы "Бион" с 1973 по 1996 годы на орбиту были запущены 11 спутников с растениями и животными на борту, в том числе с крысами и обезьянами. В XXI веке программа была возобновлена, в 2013 году состоялся полёт модернизированного "Биона-М1", а в июле 2024 года ожидается полёт аппарата "Бион-М2".
https://ria.ru/20181229/1548889934.html
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космос - риа наука, земля, камчатка, вячеслав ильин, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Земля, Камчатка, Вячеслав Ильин, Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук
Ученые проверят, какие микроорганизмы могли "прилететь" на метеорите

Ученые проверят, какие микроорганизмы переживут вхождение в атмосферу Земли

© Фото : ИМБП РАНРаботы в рамках программы "БИОН-М"
Работы в рамках программы БИОН-М - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : ИМБП РАН
Работы в рамках программы "БИОН-М". Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские учёные в ходе полёта биоспутника "Бион-М2" проведут эксперимент, где посадят в искусственный метеорит различные микроорганизмы и проверят, могут ли они пережить вхождение в атмосферу Земли, сообщил заведующий лабораторией микробной экологии человека Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Ильин.
"Эксперимент Метеорит. Задачи: Оценка биологической активности и изменений генетических характеристик биообъектов в минеральной толще имитатора метеорита при прохождении плотных слоёв атмосферы и сопутствующем разогреве и плавлении", - говорится в презентации, которую показал Ильин на научном совете института.
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Уточняется, что во время приземления будет изучаться выживаемость во время приземления анаэробных термофильных микроорганизмов, то есть таких, которые не требуют кислорода для роста, но чувствительны к температуре окружающей среды. Также в эксперименте будут использованы спорообразующие мезофильные микроорганизмы.
Как рассказал Ильин, на "Бионе-М2" разместят капсулы с микроорганизмами из коллекций ИМБП, МГУ. Кроме того, Федеральный сибирский университет поставит микроорганизмы из своей коллекции экстремофилов – существ, способных жить и размножаться в особо суровых условиях окружающей среды. Институт микробиологии имени Виноградского тоже поделится своими экстремофилами, которых, по словам Ильина, учёные собирают в термальных источниках, в том числе на Камчатке.
Эксперимент будет поставлен уже третий раз. В ходе одного из предыдущих учёные выяснили, что из 200 различных микроорганизмов, встречающихся на Земле, два вида смогли выжить при вхождении "метеорита" в атмосферу.
В ходе программы "Бион" с 1973 по 1996 годы на орбиту были запущены 11 спутников с растениями и животными на борту, в том числе с крысами и обезьянами. В XXI веке программа была возобновлена, в 2013 году состоялся полёт модернизированного "Биона-М1", а в июле 2024 года ожидается полёт аппарата "Бион-М2".
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Космос - РИА НаукаЗемляКамчаткаВячеслав ИльинИнститут медико-биологических проблем РАНРоссийская академия наук
 
 
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