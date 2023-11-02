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В России нашли способ спасти источники Кавказских Минеральных Вод - РИА Новости, 02.11.2023
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Наука
 
09:00 02.11.2023 (обновлено: 09:15 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/nauka-1906706924.html
В России нашли способ спасти источники Кавказских Минеральных Вод
В России нашли способ спасти источники Кавказских Минеральных Вод - РИА Новости, 02.11.2023
В России нашли способ спасти источники Кавказских Минеральных Вод
Интеллектуальную автоматизированную систему для бережного использования месторождений минеральной воды создают ученые СКФУ. По их словам, разработка позволит... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:00
2023-11-02T09:15
наука
россия
северный кавказ
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
вода
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Интеллектуальную автоматизированную систему для бережного использования месторождений минеральной воды создают ученые СКФУ. По их словам, разработка позволит остановить на Северном Кавказе разрушение источников уникального природного ресурса. Результаты опубликованы в сборнике XXVI International Conference on Soft Computing and Measurements.В 2021 году Росприроднадзор сообщил, что минеральные источники на Северном Кавказе находятся в угрожающем состоянии. Как отметили специалисты ведомства, добыча минеральной воды ведется с нарушениями и без комплексного плана, а верхний горизонт вод уже стал непригодным для питья.Чтобы остановить потерю уникального природного ресурса, команда ученых Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разрабатывает информационную систему, позволяющую гибко управлять состоянием месторождений.&quot;Наша разработка даст возможность бережно расходовать ресурс месторождений, избегая чрезмерной нагрузки. Алгоритм на основе сетей Байеса и методов прогнозирования оценивает объем воды, стабильно поступающей из источника, а также вероятность отклонения добычи от планируемых показателей&quot;, – рассказала доцент кафедры систем управления и информационных технологий СКФУ Карина Мартиросян.Новая система, по словам создателей, учитывает осадки всех типов и различные экономические стимулы отбора воды, позволяя прогнозировать и корректировать устойчивость месторождения с учетом нужд потребителей."Стратегии рационального использования гидроминеральных ресурсов изучаются в нашем университете более 20 лет. Внедрение интеллектуальных технологий эксплуатации гидроминеральной базы – одна из актуальных задач устойчивого развития Северного Кавказа", – отметила Мартиросян.Следующим этапом проекта, как объяснили ученые, должна стать разработка интерфейса новой системы, который позволит в автоматическом режиме управлять состоянием месторождений. Исследование выполнено в рамках программы "Приоритет-2030", участником которой является СКФУ.
https://ria.ru/20210811/istochniki-1745285395.html
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россия, северный кавказ, наука, навигатор абитуриента, университетская наука, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), вода, экология, природа, северо-кавказский федеральный университет
Наука, Россия, Северный Кавказ, Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Вода, Экология, природа, Северо-Кавказский федеральный университет

В России нашли способ спасти источники Кавказских Минеральных Вод

© Sputnik / Алексей Ковалев | Перейти в медиабанкМинеральный источник
Минеральный источник - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Sputnik / Алексей Ковалев
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МОСКВА, 2 ноя РИА Новости. Интеллектуальную автоматизированную систему для бережного использования месторождений минеральной воды создают ученые СКФУ. По их словам, разработка позволит остановить на Северном Кавказе разрушение источников уникального природного ресурса. Результаты опубликованы в сборнике XXVI International Conference on Soft Computing and Measurements.
В 2021 году Росприроднадзор сообщил, что минеральные источники на Северном Кавказе находятся в угрожающем состоянии. Как отметили специалисты ведомства, добыча минеральной воды ведется с нарушениями и без комплексного плана, а верхний горизонт вод уже стал непригодным для питья.
Чтобы остановить потерю уникального природного ресурса, команда ученых Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разрабатывает информационную систему, позволяющую гибко управлять состоянием месторождений.
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"Наша разработка даст возможность бережно расходовать ресурс месторождений, избегая чрезмерной нагрузки. Алгоритм на основе сетей Байеса и методов прогнозирования оценивает объем воды, стабильно поступающей из источника, а также вероятность отклонения добычи от планируемых показателей", – рассказала доцент кафедры систем управления и информационных технологий СКФУ Карина Мартиросян.

Новая система, по словам создателей, учитывает осадки всех типов и различные экономические стимулы отбора воды, позволяя прогнозировать и корректировать устойчивость месторождения с учетом нужд потребителей.
"Стратегии рационального использования гидроминеральных ресурсов изучаются в нашем университете более 20 лет. Внедрение интеллектуальных технологий эксплуатации гидроминеральной базы – одна из актуальных задач устойчивого развития Северного Кавказа", – отметила Мартиросян.
Следующим этапом проекта, как объяснили ученые, должна стать разработка интерфейса новой системы, который позволит в автоматическом режиме управлять состоянием месторождений. Исследование выполнено в рамках программы "Приоритет-2030", участником которой является СКФУ.
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НаукаРоссияСеверный КавказНаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ВодаЭкологияприродаСеверо-Кавказский федеральный университет
 
 
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