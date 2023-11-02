https://ria.ru/20231102/nauka-1906706924.html

В России нашли способ спасти источники Кавказских Минеральных Вод

В России нашли способ спасти источники Кавказских Минеральных Вод - РИА Новости, 02.11.2023

В России нашли способ спасти источники Кавказских Минеральных Вод

Интеллектуальную автоматизированную систему для бережного использования месторождений минеральной воды создают ученые СКФУ. По их словам, разработка позволит... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:00

2023-11-02T09:00

2023-11-02T09:15

наука

россия

северный кавказ

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

вода

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Интеллектуальную автоматизированную систему для бережного использования месторождений минеральной воды создают ученые СКФУ. По их словам, разработка позволит остановить на Северном Кавказе разрушение источников уникального природного ресурса. Результаты опубликованы в сборнике XXVI International Conference on Soft Computing and Measurements.В 2021 году Росприроднадзор сообщил, что минеральные источники на Северном Кавказе находятся в угрожающем состоянии. Как отметили специалисты ведомства, добыча минеральной воды ведется с нарушениями и без комплексного плана, а верхний горизонт вод уже стал непригодным для питья.Чтобы остановить потерю уникального природного ресурса, команда ученых Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разрабатывает информационную систему, позволяющую гибко управлять состоянием месторождений."Наша разработка даст возможность бережно расходовать ресурс месторождений, избегая чрезмерной нагрузки. Алгоритм на основе сетей Байеса и методов прогнозирования оценивает объем воды, стабильно поступающей из источника, а также вероятность отклонения добычи от планируемых показателей", – рассказала доцент кафедры систем управления и информационных технологий СКФУ Карина Мартиросян.Новая система, по словам создателей, учитывает осадки всех типов и различные экономические стимулы отбора воды, позволяя прогнозировать и корректировать устойчивость месторождения с учетом нужд потребителей."Стратегии рационального использования гидроминеральных ресурсов изучаются в нашем университете более 20 лет. Внедрение интеллектуальных технологий эксплуатации гидроминеральной базы – одна из актуальных задач устойчивого развития Северного Кавказа", – отметила Мартиросян.Следующим этапом проекта, как объяснили ученые, должна стать разработка интерфейса новой системы, который позволит в автоматическом режиме управлять состоянием месторождений. Исследование выполнено в рамках программы "Приоритет-2030", участником которой является СКФУ.

https://ria.ru/20210811/istochniki-1745285395.html

https://ria.ru/20230124/nauka-1846992863.html

россия

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россия, северный кавказ, наука, навигатор абитуриента, университетская наука, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), вода, экология, природа, северо-кавказский федеральный университет