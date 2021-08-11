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Росприроднадзор заявил об угрозе утраты минеральных источников на Кавказе
Росприроднадзор заявил об угрозе утраты минеральных источников на Кавказе - РИА Новости, 11.08.2021
Росприроднадзор заявил об угрозе утраты минеральных источников на Кавказе
Добыча минеральной воды на Кавказе ведется без комплексного плана с сотнями нарушений, уже непригодным для питья стал верхний горизонт воды, происходит потеря... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T07:36
2021-08-11T11:48
общество
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Добыча минеральной воды на Кавказе ведется без комплексного плана с сотнями нарушений, уже непригодным для питья стал верхний горизонт воды, происходит потеря уникального природного ресурса, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на коллегии ведомства.Она добавила, что небольшие лицензионные участки провоцируют рост антропогенной нагрузки."Происходит массовая застройка, антропогенная нагрузка на грунт увеличивается, происходит миграция воды в другие горизонты. Она загрязняется другими веществами. У нас первый горизонт минеральной воды уже не пригоден для питья. Он пригоден только для купания и для каких-то ванн", — уточнила глава ведомства.Она добавила, что ведомство готовит сводный доклад по городам региона — Ессентукам, Пятигорску, Кисловодску, Минеральным Водам.Как уточнила Радионова, специалисты ведомства обследовали все 225 скважин региона и нашли 699 нарушений в их эксплуатации."Мы видим восемь скважин годом рождения 1861-1894, то есть это восемь скважин из 225 позапрошлого столетия. Эти объекты не модернизировались", — сказала Радионова.
https://rsport.ria.ru/20210519/voda-1732877390.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия
07:36 11.08.2021 (обновлено: 11:48 11.08.2021)
 
Росприроднадзор заявил об угрозе утраты минеральных источников на Кавказе

Глава Росприроднадзора Радионова предупредила об угрозе утраты минеральных источников на Кавказе

© Sputnik / Алексей Ковалев / Перейти в фотобанкМинеральный источник
Минеральный источник - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Алексей Ковалев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Добыча минеральной воды на Кавказе ведется без комплексного плана с сотнями нарушений, уже непригодным для питья стал верхний горизонт воды, происходит потеря уникального природного ресурса, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на коллегии ведомства.

"Если в советские годы это была комплексная разработка месторождения, то сейчас это нарезанные кусочки, что не позволяет качественно добывать эту воду, приводит к многочисленным жалобам граждан. Фактически мы теряем источники уникальной минеральной воды. Наш уникальный курорт, нам кажется, нуждается в большей охране", — заявила Радионова.

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Она добавила, что небольшие лицензионные участки провоцируют рост антропогенной нагрузки.
"Происходит массовая застройка, антропогенная нагрузка на грунт увеличивается, происходит миграция воды в другие горизонты. Она загрязняется другими веществами. У нас первый горизонт минеральной воды уже не пригоден для питья. Он пригоден только для купания и для каких-то ванн", — уточнила глава ведомства.
Она добавила, что ведомство готовит сводный доклад по городам региона — Ессентукам, Пятигорску, Кисловодску, Минеральным Водам.
Как уточнила Радионова, специалисты ведомства обследовали все 225 скважин региона и нашли 699 нарушений в их эксплуатации.
"Мы видим восемь скважин годом рождения 1861-1894, то есть это восемь скважин из 225 позапрошлого столетия. Эти объекты не модернизировались", — сказала Радионова.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Светлана РадионоваРоссия
 
 
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