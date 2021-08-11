https://ria.ru/20210811/istochniki-1745285395.html

Росприроднадзор заявил об угрозе утраты минеральных источников на Кавказе

Росприроднадзор заявил об угрозе утраты минеральных источников на Кавказе - РИА Новости, 11.08.2021

Росприроднадзор заявил об угрозе утраты минеральных источников на Кавказе

Добыча минеральной воды на Кавказе ведется без комплексного плана с сотнями нарушений, уже непригодным для питья стал верхний горизонт воды, происходит потеря... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T07:36

2021-08-11T07:36

2021-08-11T11:48

общество

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Добыча минеральной воды на Кавказе ведется без комплексного плана с сотнями нарушений, уже непригодным для питья стал верхний горизонт воды, происходит потеря уникального природного ресурса, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на коллегии ведомства.Она добавила, что небольшие лицензионные участки провоцируют рост антропогенной нагрузки."Происходит массовая застройка, антропогенная нагрузка на грунт увеличивается, происходит миграция воды в другие горизонты. Она загрязняется другими веществами. У нас первый горизонт минеральной воды уже не пригоден для питья. Он пригоден только для купания и для каких-то ванн", — уточнила глава ведомства.Она добавила, что ведомство готовит сводный доклад по городам региона — Ессентукам, Пятигорску, Кисловодску, Минеральным Водам.Как уточнила Радионова, специалисты ведомства обследовали все 225 скважин региона и нашли 699 нарушений в их эксплуатации."Мы видим восемь скважин годом рождения 1861-1894, то есть это восемь скважин из 225 позапрошлого столетия. Эти объекты не модернизировались", — сказала Радионова.

https://rsport.ria.ru/20210519/voda-1732877390.html

https://ria.ru/20201125/voda-1586308848.html

россия

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общество, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия