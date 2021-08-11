07:36 11.08.2021 (обновлено: 11:48 11.08.2021)
Росприроднадзор заявил об угрозе утраты минеральных источников на Кавказе
Глава Росприроднадзора Радионова предупредила об угрозе утраты минеральных источников на Кавказе
© Sputnik / Алексей Ковалев
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Добыча минеральной воды на Кавказе ведется без комплексного плана с сотнями нарушений, уже непригодным для питья стал верхний горизонт воды, происходит потеря уникального природного ресурса, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на коллегии ведомства.
"Если в советские годы это была комплексная разработка месторождения, то сейчас это нарезанные кусочки, что не позволяет качественно добывать эту воду, приводит к многочисленным жалобам граждан. Фактически мы теряем источники уникальной минеральной воды. Наш уникальный курорт, нам кажется, нуждается в большей охране", — заявила Радионова.
Она добавила, что небольшие лицензионные участки провоцируют рост антропогенной нагрузки.
"Происходит массовая застройка, антропогенная нагрузка на грунт увеличивается, происходит миграция воды в другие горизонты. Она загрязняется другими веществами. У нас первый горизонт минеральной воды уже не пригоден для питья. Он пригоден только для купания и для каких-то ванн", — уточнила глава ведомства.
Она добавила, что ведомство готовит сводный доклад по городам региона — Ессентукам, Пятигорску, Кисловодску, Минеральным Водам.
Как уточнила Радионова, специалисты ведомства обследовали все 225 скважин региона и нашли 699 нарушений в их эксплуатации.
"Мы видим восемь скважин годом рождения 1861-1894, то есть это восемь скважин из 225 позапрошлого столетия. Эти объекты не модернизировались", — сказала Радионова.
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