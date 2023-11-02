https://ria.ru/20231102/morozhenoe-1906922825.html
Союз мороженщиков призвал ограничить места продаж продукции с алкоголем
Союз мороженщиков призвал ограничить места продаж продукции с алкоголем - РИА Новости, 02.11.2023
Союз мороженщиков призвал ограничить места продаж продукции с алкоголем
Мороженое с добавлением алкоголя в РФ практически не производится, его доля в общем объеме крайне мала, но в любом случае его реализацию следует ограничить... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:12
2023-11-02T13:12
2023-11-02T13:16
общество
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амурская область
татьяна клименко
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мороженое с добавлением алкоголя в РФ практически не производится, его доля в общем объеме крайне мала, но в любом случае его реализацию следует ограничить специальными точками и не продавать несовершеннолетним, прокомментировала для РИА Новости замгендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина. Власти Амурской области попросили Минфин ограничить продажи мороженого с алкоголем, они уверены, что его следует продавать только в общепите, а также установить запрет для несовершеннолетних, сообщили ранее СМИ. "В России мороженого с алкоголем выпускается очень небольшое количество - тысячные и даже, наверно, десятитысячные доли от общего объема - и всего на нескольких предприятиях. Практически можно сказать, что его нет на рынке, и им можно пренебречь", - сказала Уткина. Идею продаж мороженого с содержанием алкоголя в специальных точках в профильном союзе тем не менее поддерживают. "Мороженое с алкоголем содержит этиловый спирт - в небольших количествах, от 1 до 3%. Союз мороженщиков России считает, что такой продукт должен продаваться в специализированных местах - в HoReCa, в кафе, и не быть легко доступным для детей. Предлагаемая мера достаточно правильная", - заключила Уткина. Мороженое с алкоголем недопустимо для детей, а за счет подмены понятий у родителей может возникать ощущение безопасности продукта, заявила также ранее РИА Новости директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Татьяна Клименко. "Служба поддерживает установление ограничений на реализацию мороженого с добавлением алкогольной продукции", - сообщили агентству и в Росалкогольтабакконтроле. В России в 2021 году произвела рекордный объем мороженого - 527 тысяч тонн; в 2022 году его выпуск снизился примерно на 11%, до 468 тысяч тонн.
https://ria.ru/20231102/produkty-1906900576.html
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общество, россия, амурская область, татьяна клименко, министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, Россия, Амурская область, Татьяна Клименко, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Союз мороженщиков призвал ограничить места продаж продукции с алкоголем
В Союзе мороженщиков отметили, что продукции с алкоголем выпускается мало
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мороженое с добавлением алкоголя в РФ практически не производится, его доля в общем объеме крайне мала, но в любом случае его реализацию следует ограничить специальными точками и не продавать несовершеннолетним, прокомментировала для РИА Новости замгендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина.
Власти Амурской области попросили Минфин ограничить продажи мороженого с алкоголем, они уверены, что его следует продавать только в общепите, а также установить запрет для несовершеннолетних, сообщили ранее СМИ.
В России некоторым производителям продуктов запретили менять объем упаковки
"В России мороженого с алкоголем выпускается очень небольшое количество - тысячные и даже, наверно, десятитысячные доли от общего объема - и всего на нескольких предприятиях. Практически можно сказать, что его нет на рынке, и им можно пренебречь", - сказала Уткина.
Идею продаж мороженого с содержанием алкоголя в специальных точках в профильном союзе тем не менее поддерживают. "Мороженое с алкоголем содержит этиловый спирт - в небольших количествах, от 1 до 3%. Союз мороженщиков России считает, что такой продукт должен продаваться в специализированных местах - в HoReCa, в кафе, и не быть легко доступным для детей. Предлагаемая мера достаточно правильная", - заключила Уткина.
Мороженое с алкоголем недопустимо для детей, а за счет подмены понятий у родителей может возникать ощущение безопасности продукта, заявила также ранее РИА Новости директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Татьяна Клименко. "Служба поддерживает установление ограничений на реализацию мороженого с добавлением алкогольной продукции", - сообщили агентству и в Росалкогольтабакконтроле.
В России в 2021 году произвела рекордный объем мороженого - 527 тысяч тонн; в 2022 году его выпуск снизился примерно на 11%, до 468 тысяч тонн.