https://ria.ru/20231102/morozhenoe-1906922825.html

Союз мороженщиков призвал ограничить места продаж продукции с алкоголем

Союз мороженщиков призвал ограничить места продаж продукции с алкоголем - РИА Новости, 02.11.2023

Союз мороженщиков призвал ограничить места продаж продукции с алкоголем

Мороженое с добавлением алкоголя в РФ практически не производится, его доля в общем объеме крайне мала, но в любом случае его реализацию следует ограничить... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:12

2023-11-02T13:12

2023-11-02T13:16

общество

россия

амурская область

татьяна клименко

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875578341_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_f8e5de9e9e82ee181dbb3965c5f1803f.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мороженое с добавлением алкоголя в РФ практически не производится, его доля в общем объеме крайне мала, но в любом случае его реализацию следует ограничить специальными точками и не продавать несовершеннолетним, прокомментировала для РИА Новости замгендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина. Власти Амурской области попросили Минфин ограничить продажи мороженого с алкоголем, они уверены, что его следует продавать только в общепите, а также установить запрет для несовершеннолетних, сообщили ранее СМИ. "В России мороженого с алкоголем выпускается очень небольшое количество - тысячные и даже, наверно, десятитысячные доли от общего объема - и всего на нескольких предприятиях. Практически можно сказать, что его нет на рынке, и им можно пренебречь", - сказала Уткина. Идею продаж мороженого с содержанием алкоголя в специальных точках в профильном союзе тем не менее поддерживают. "Мороженое с алкоголем содержит этиловый спирт - в небольших количествах, от 1 до 3%. Союз мороженщиков России считает, что такой продукт должен продаваться в специализированных местах - в HoReCa, в кафе, и не быть легко доступным для детей. Предлагаемая мера достаточно правильная", - заключила Уткина. Мороженое с алкоголем недопустимо для детей, а за счет подмены понятий у родителей может возникать ощущение безопасности продукта, заявила также ранее РИА Новости директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Татьяна Клименко. "Служба поддерживает установление ограничений на реализацию мороженого с добавлением алкогольной продукции", - сообщили агентству и в Росалкогольтабакконтроле. В России в 2021 году произвела рекордный объем мороженого - 527 тысяч тонн; в 2022 году его выпуск снизился примерно на 11%, до 468 тысяч тонн.

https://ria.ru/20231102/produkty-1906900576.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, амурская область, татьяна клименко, министерство финансов рф (минфин россии)