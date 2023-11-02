Рейтинг@Mail.ru
Эксперт Минздрава выступила против продажи мороженого с алкоголем - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/morozhenoe-1906887194.html
Эксперт Минздрава выступила против продажи мороженого с алкоголем
Эксперт Минздрава выступила против продажи мороженого с алкоголем - РИА Новости, 02.11.2023
Эксперт Минздрава выступила против продажи мороженого с алкоголем
Мороженое с алкоголем недопустимо для детей, а за счет подмены понятий у родителей может возникать ощущение безопасности продукта, кроме того при торговле... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:04
2023-11-02T12:04
общество
россия
амурская область
татьяна клименко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877140122_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acc9bf0d2df3b5295996f0304747432d.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мороженое с алкоголем недопустимо для детей, а за счет подмены понятий у родителей может возникать ощущение безопасности продукта, кроме того при торговле мороженым никто не проверяет возраст покупателя, заявила РИА Новости директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Татьяна Клименко. Ранее газета "Известия" сообщила, что власти Амурской области просят ограничить продажи мороженого с алкоголем, они уверены, что его следует продавать только в общепите, а также установить запрет для несовершеннолетних. "Чаще всего мороженое покупают дети. Категорически недопустимо, чтобы дети употребляли алкоголь, ведь если это продается в виде мороженого, то у родителей возникает ощущение безопасности продукта. И таким образом, за счет подмены понятий у родителей формируется не просто облегченное отношение, а даже непонимание того, что алкоголь – это вред", - сказала Клименко. Она отметила, что родители вообще могут не обратить внимание на то, что мороженое с алкоголем. Кроме того, по словам Клименко, при торговле мороженым никто не проверяет возраст покупателя, что влечет за собой риски вовлечения несовершеннолетних, что также недопустимо. "Что касается ограничений: если, допустим, мороженое будет продаваться только взрослым, то у взрослого человека формируется неправильное отношение к алкоголю, потому что между мороженым и алкоголем ставится знак равенства, а это абсолютно недопустимо", - подчеркнула специалист.
https://ria.ru/20200808/1575492214.html
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877140122_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e9a02871513925a74a737300271e38e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, амурская область, татьяна клименко
Общество, Россия, Амурская область, Татьяна Клименко
Эксперт Минздрава выступила против продажи мороженого с алкоголем

Эксперт Минздрава Клименко выступила против продажи мороженого с алкоголем

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство мороженого
Производство мороженого - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Производство мороженого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мороженое с алкоголем недопустимо для детей, а за счет подмены понятий у родителей может возникать ощущение безопасности продукта, кроме того при торговле мороженым никто не проверяет возраст покупателя, заявила РИА Новости директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.
Ранее газета "Известия" сообщила, что власти Амурской области просят ограничить продажи мороженого с алкоголем, они уверены, что его следует продавать только в общепите, а также установить запрет для несовершеннолетних.
Мороженое в кокосе - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
8 августа 2020, 13:11
"Чаще всего мороженое покупают дети. Категорически недопустимо, чтобы дети употребляли алкоголь, ведь если это продается в виде мороженого, то у родителей возникает ощущение безопасности продукта. И таким образом, за счет подмены понятий у родителей формируется не просто облегченное отношение, а даже непонимание того, что алкоголь – это вред", - сказала Клименко.
Она отметила, что родители вообще могут не обратить внимание на то, что мороженое с алкоголем.
Кроме того, по словам Клименко, при торговле мороженым никто не проверяет возраст покупателя, что влечет за собой риски вовлечения несовершеннолетних, что также недопустимо.
"Что касается ограничений: если, допустим, мороженое будет продаваться только взрослым, то у взрослого человека формируется неправильное отношение к алкоголю, потому что между мороженым и алкоголем ставится знак равенства, а это абсолютно недопустимо", - подчеркнула специалист.
 
ОбществоРоссияАмурская областьТатьяна Клименко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала