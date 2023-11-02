https://ria.ru/20231102/morozhenoe-1906887194.html
Эксперт Минздрава выступила против продажи мороженого с алкоголем
Эксперт Минздрава выступила против продажи мороженого с алкоголем - РИА Новости, 02.11.2023
Эксперт Минздрава выступила против продажи мороженого с алкоголем
Мороженое с алкоголем недопустимо для детей, а за счет подмены понятий у родителей может возникать ощущение безопасности продукта, кроме того при торговле... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:04
2023-11-02T12:04
2023-11-02T12:04
общество
россия
амурская область
татьяна клименко
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мороженое с алкоголем недопустимо для детей, а за счет подмены понятий у родителей может возникать ощущение безопасности продукта, кроме того при торговле мороженым никто не проверяет возраст покупателя, заявила РИА Новости директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Татьяна Клименко. Ранее газета "Известия" сообщила, что власти Амурской области просят ограничить продажи мороженого с алкоголем, они уверены, что его следует продавать только в общепите, а также установить запрет для несовершеннолетних. "Чаще всего мороженое покупают дети. Категорически недопустимо, чтобы дети употребляли алкоголь, ведь если это продается в виде мороженого, то у родителей возникает ощущение безопасности продукта. И таким образом, за счет подмены понятий у родителей формируется не просто облегченное отношение, а даже непонимание того, что алкоголь – это вред", - сказала Клименко. Она отметила, что родители вообще могут не обратить внимание на то, что мороженое с алкоголем. Кроме того, по словам Клименко, при торговле мороженым никто не проверяет возраст покупателя, что влечет за собой риски вовлечения несовершеннолетних, что также недопустимо. "Что касается ограничений: если, допустим, мороженое будет продаваться только взрослым, то у взрослого человека формируется неправильное отношение к алкоголю, потому что между мороженым и алкоголем ставится знак равенства, а это абсолютно недопустимо", - подчеркнула специалист.
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общество, россия, амурская область, татьяна клименко
Общество, Россия, Амурская область, Татьяна Клименко
Эксперт Минздрава выступила против продажи мороженого с алкоголем
Эксперт Минздрава Клименко выступила против продажи мороженого с алкоголем
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мороженое с алкоголем недопустимо для детей, а за счет подмены понятий у родителей может возникать ощущение безопасности продукта, кроме того при торговле мороженым никто не проверяет возраст покупателя, заявила РИА Новости директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.
Ранее газета "Известия" сообщила, что власти Амурской области
просят ограничить продажи мороженого с алкоголем, они уверены, что его следует продавать только в общепите, а также установить запрет для несовершеннолетних.
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"Чаще всего мороженое покупают дети. Категорически недопустимо, чтобы дети употребляли алкоголь, ведь если это продается в виде мороженого, то у родителей возникает ощущение безопасности продукта. И таким образом, за счет подмены понятий у родителей формируется не просто облегченное отношение, а даже непонимание того, что алкоголь – это вред", - сказала Клименко.
Она отметила, что родители вообще могут не обратить внимание на то, что мороженое с алкоголем.
Кроме того, по словам Клименко, при торговле мороженым никто не проверяет возраст покупателя, что влечет за собой риски вовлечения несовершеннолетних, что также недопустимо.
"Что касается ограничений: если, допустим, мороженое будет продаваться только взрослым, то у взрослого человека формируется неправильное отношение к алкоголю, потому что между мороженым и алкоголем ставится знак равенства, а это абсолютно недопустимо", - подчеркнула специалист.