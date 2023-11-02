https://ria.ru/20231102/morozhenoe-1906887194.html

Эксперт Минздрава выступила против продажи мороженого с алкоголем

Эксперт Минздрава выступила против продажи мороженого с алкоголем - РИА Новости, 02.11.2023

Эксперт Минздрава выступила против продажи мороженого с алкоголем

Мороженое с алкоголем недопустимо для детей, а за счет подмены понятий у родителей может возникать ощущение безопасности продукта, кроме того при торговле... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:04

2023-11-02T12:04

2023-11-02T12:04

общество

россия

амурская область

татьяна клименко

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мороженое с алкоголем недопустимо для детей, а за счет подмены понятий у родителей может возникать ощущение безопасности продукта, кроме того при торговле мороженым никто не проверяет возраст покупателя, заявила РИА Новости директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Татьяна Клименко. Ранее газета "Известия" сообщила, что власти Амурской области просят ограничить продажи мороженого с алкоголем, они уверены, что его следует продавать только в общепите, а также установить запрет для несовершеннолетних. "Чаще всего мороженое покупают дети. Категорически недопустимо, чтобы дети употребляли алкоголь, ведь если это продается в виде мороженого, то у родителей возникает ощущение безопасности продукта. И таким образом, за счет подмены понятий у родителей формируется не просто облегченное отношение, а даже непонимание того, что алкоголь – это вред", - сказала Клименко. Она отметила, что родители вообще могут не обратить внимание на то, что мороженое с алкоголем. Кроме того, по словам Клименко, при торговле мороженым никто не проверяет возраст покупателя, что влечет за собой риски вовлечения несовершеннолетних, что также недопустимо. "Что касается ограничений: если, допустим, мороженое будет продаваться только взрослым, то у взрослого человека формируется неправильное отношение к алкоголю, потому что между мороженым и алкоголем ставится знак равенства, а это абсолютно недопустимо", - подчеркнула специалист.

https://ria.ru/20200808/1575492214.html

россия

амурская область

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общество, россия, амурская область, татьяна клименко