https://ria.ru/20231102/minnikhanov-1907047588.html

Минниханов: рост гражданской активности отмечается в последние годы

Минниханов: рост гражданской активности отмечается в последние годы - РИА Новости, 02.11.2023

Минниханов: рост гражданской активности отмечается в последние годы

Рост гражданской активности, сплоченность и единство граждан отмечаются в последние годы, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T19:39

2023-11-02T19:39

2023-11-02T19:39

республика татарстан

рустам минниханов

казань

херсонская область

россия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Рост гражданской активности, сплоченность и единство граждан отмечаются в последние годы, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. "В последние годы мы отмечаем рост гражданской активности, сплоченность и единство наших граждан, а также деятельное участие некоммерческого сектора в решении задач развития республики, в том числе в части преодоления последствий пандемии ковида, оказания гуманитарной помощи в условиях СВО, сохранения межнационального мира и согласия", - сказал Минниханов на церемонии награждения лауреатов премии за вклад в развитие институтов гражданского общества. Глава республики отметил, что многие сегодняшние лауреаты с начала СВО оказывают весомую всестороннюю поддержку мобилизованным землякам и членам их семей, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В числе лауреатов этого года Мунир Гафиятуллин, с 2008 года принимающий активное участие в работе Общественной палаты республики и благотворительной деятельности, Надежда Ермолаева, получившая признание за вклад в укрепление семейных ценностей, защиту материнства, возрождение народных культур и традиций, Тансылу Хуснуллина, известная добровольческими инициативами по объединению детей-инвалидов со здоровыми сверстниками и разнообразными благотворительными проектами. Среди организаций отмечены Союз ветеранов Татарстана, Нижнекамская некоммерческая организация "Рубаха", региональный центр "Сыны Отечества", Национально-культурная автономия марийцев Казани, региональная благотворительная организация "Мамы Казани". Премия главы Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества учреждена в 2015 году. Она присуждается гражданам и социально ориентированным некоммерческим организациям за деятельность и проекты, получившие общественное признание и внесшие значительный вклад в развитие некоммерческого сектора социальной направленности, а также за многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества в республике. Званий лауреатов с 2015 года удостоены 23 известных общественных деятеля и 34 некоммерческие организации Татарстана. В 2023 году от соискателей поступило 114 заявок из 33 муниципальных образований республики.

https://ria.ru/20231101/gumpomosch-1906797772.html

https://ria.ru/20231101/tatarstan-1906758074.html

казань

херсонская область

россия

республика татарстан (татарстан)

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рустам минниханов, казань, херсонская область , россия, республика татарстан (татарстан)