https://ria.ru/20231102/melikov-1906835385.html

Меликов ответил на призыв Нурмагомедова простить участников беспорядков

Меликов ответил на призыв Нурмагомедова простить участников беспорядков - РИА Новости, 02.11.2023

Меликов ответил на призыв Нурмагомедова простить участников беспорядков

Глава Дагестана Сергей Меликов, говоря о наказании для участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявил, что к ответственности будут привлечены... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T04:18

2023-11-02T04:18

2023-11-02T06:52

происшествия

махачкала

россия

тель-авив

сергей меликов

хабиб нурмагомедов

владимир путин

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МАХАЧКАЛА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов, говоря о наказании для участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявил, что к ответственности будут привлечены организаторы протестной акции и наиболее активные ее участники, но при этом никто не будет "гоняться за ведьмами".Накануне Меликов на встрече с руководителями органов власти, депутатами и общественниками республики жестко высказался об участниках беспорядков в махачкалинском аэропорту, назвав их трусами, мерзавцами и негодяями, которые не заслуживают снисхождения. После этого бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов призвали власти республики и компетентные органы простить тех, кто устроил беспорядки."А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в эту ночь? … Если он никаких противоправных действий не осуществлял, если он никак не повлиял на безопасность эксплуатации аэропорта, если он не наносил травмы сотрудникам полиции, кто говорит о том, что он будет привлечен к ответственности? … Там где, ломали ворота, там где громили витрины, там где переворачивали полицейскую машину — они и будут отвечать. А тот, кто стоял и наблюдал и просто держал в руке палестинский флаг, он не будет отвечать", – сказал Меликов в среду на пресс-подходе.Он выразил согласие с позицией президента России Владимира Путина и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина – должно быть объективное разбирательство, и наказаны должны быть в первую очередь те, кто "организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей".Лица, совершившие преступления, будут привлечены к ответственности, заверил Меликов. Однако "гоняться за ведьмами и преследовать тех, кто не причастен или не совершал преступлений, не будут, подчеркнул он.В воскресенье жители Дагестана прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.

https://ria.ru/20231031/besporyadki-1906547865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

происшествия, махачкала, россия, тель-авив, сергей меликов, хабиб нурмагомедов, владимир путин