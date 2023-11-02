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В МЧС назвали главные причины взрывов сотовых телефонов - РИА Новости, 02.11.2023
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14:22 02.11.2023 (обновлено: 14:26 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/mchs-1906946344.html
В МЧС назвали главные причины взрывов сотовых телефонов
В МЧС назвали главные причины взрывов сотовых телефонов - РИА Новости, 02.11.2023
В МЧС назвали главные причины взрывов сотовых телефонов
Основными причинами взрывов сотовых телефонов являются нелицензионное ПО, механические воздействия и возраст гаджета, сообщил на пресс-конференции замдиректора... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:22
2023-11-02T14:26
происшествия
россия
сергей дмитриев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Основными причинами взрывов сотовых телефонов являются нелицензионное ПО, механические воздействия и возраст гаджета, сообщил на пресс-конференции замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Дмитриев. "В настоящий момент мы ведем аналитическую работу. За 9 месяцев у нас фиксируется 204 пожара, связанных с возгоранием или взрывом, который далее привел к возгоранию мобильных устройств", - сказал Дмитриев. По его словам, основными причинами взрывов являются: нелицензионные продукты, установленные на мобильные телефоны; механические воздействия на телефон - например, падение с высоты; длительная эксплуатация телефона. "Надо стараться приобретать оригинальную технику, которая прошла все процедуры и сертификации", - добавил Дмитриев.
https://ria.ru/20230817/smartfony-1890664711.html
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происшествия, россия, сергей дмитриев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сергей Дмитриев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали главные причины взрывов сотовых телефонов

МЧС назвало основными причинами взрывов смартфонов нелицензионное ПО и возраст

© Depositphotos.com / coffeekaiВзрыв смартфона
Взрыв смартфона - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Depositphotos.com / coffeekai
Взрыв смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Основными причинами взрывов сотовых телефонов являются нелицензионное ПО, механические воздействия и возраст гаджета, сообщил на пресс-конференции замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Дмитриев.
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"В настоящий момент мы ведем аналитическую работу. За 9 месяцев у нас фиксируется 204 пожара, связанных с возгоранием или взрывом, который далее привел к возгоранию мобильных устройств", - сказал Дмитриев.
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По его словам, основными причинами взрывов являются: нелицензионные продукты, установленные на мобильные телефоны; механические воздействия на телефон - например, падение с высоты; длительная эксплуатация телефона.
"Надо стараться приобретать оригинальную технику, которая прошла все процедуры и сертификации", - добавил Дмитриев.
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ПроисшествияРоссияСергей ДмитриевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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