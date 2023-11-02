https://ria.ru/20231102/mchs-1906946344.html

В МЧС назвали главные причины взрывов сотовых телефонов

В МЧС назвали главные причины взрывов сотовых телефонов - РИА Новости, 02.11.2023

В МЧС назвали главные причины взрывов сотовых телефонов

Основными причинами взрывов сотовых телефонов являются нелицензионное ПО, механические воздействия и возраст гаджета, сообщил на пресс-конференции замдиректора... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:22

2023-11-02T14:22

2023-11-02T14:26

происшествия

россия

сергей дмитриев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Основными причинами взрывов сотовых телефонов являются нелицензионное ПО, механические воздействия и возраст гаджета, сообщил на пресс-конференции замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Дмитриев. "В настоящий момент мы ведем аналитическую работу. За 9 месяцев у нас фиксируется 204 пожара, связанных с возгоранием или взрывом, который далее привел к возгоранию мобильных устройств", - сказал Дмитриев. По его словам, основными причинами взрывов являются: нелицензионные продукты, установленные на мобильные телефоны; механические воздействия на телефон - например, падение с высоты; длительная эксплуатация телефона. "Надо стараться приобретать оригинальную технику, которая прошла все процедуры и сертификации", - добавил Дмитриев.

https://ria.ru/20230817/smartfony-1890664711.html

https://ria.ru/20230427/gadzhety-1868017853.html

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происшествия, россия, сергей дмитриев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)