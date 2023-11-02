https://ria.ru/20231102/magate-1906933440.html
На ЗАЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
На ЗАЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 02.11.2023
На ЗАЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
Очередная, 13-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоялась на Запорожской АЭС, в нее вошли четыре инспектора,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:45
2023-11-02T13:45
2023-11-02T14:44
ядерные технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Очередная, 13-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоялась на Запорожской АЭС, в нее вошли четыре инспектора, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале."Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная, 13-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе миссии четыре инспектора", - говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что задача миссии, как и прежде, - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической.Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию.
https://ria.ru/20231028/zaes-1905776808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, запорожская аэс, энергодар
Ядерные технологии, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Энергодар
На ЗАЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
На ЗАЭС прошла 13-я ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ