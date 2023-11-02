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На ЗАЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 02.11.2023
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Ядерные технологии
 
13:45 02.11.2023 (обновлено: 14:44 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/magate-1906933440.html
На ЗАЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
На ЗАЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 02.11.2023
На ЗАЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
Очередная, 13-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоялась на Запорожской АЭС, в нее вошли четыре инспектора,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:45
2023-11-02T14:44
ядерные технологии
магатэ
запорожская аэс
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Очередная, 13-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоялась на Запорожской АЭС, в нее вошли четыре инспектора, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале."Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная, 13-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе миссии четыре инспектора", - говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что задача миссии, как и прежде, - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической.Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию.
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магатэ, запорожская аэс, энергодар
Ядерные технологии, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Энергодар
На ЗАЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

На ЗАЭС прошла 13-я ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Очередная, 13-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоялась на Запорожской АЭС, в нее вошли четыре инспектора, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале.
"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная, 13-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе миссии четыре инспектора", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что задача миссии, как и прежде, - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической.
Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию.
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Ядерные технологииМАГАТЭЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
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