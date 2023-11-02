https://ria.ru/20231102/lada-1906963483.html

Продажи Lada Granta в России в октябре побили исторический рекорд

Продажи Lada Granta в России в октябре побили исторический рекорд - РИА Новости, 02.11.2023

Продажи Lada Granta в России в октябре побили исторический рекорд

Продажи Lada Granta в России октябре достигли исторического максимума с момента начала производства модели в 2011 году, составив 20,9 тысячи машин, говорится в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:13

2023-11-02T15:13

2023-11-02T15:13

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Продажи Lada Granta в России октябре достигли исторического максимума с момента начала производства модели в 2011 году, составив 20,9 тысячи машин, говорится в Lada "АвтоВАЗа". Эта модель является самой популярной и бюджетной на российском авторынке. "Lada Granta, самая массовая и доступная модель бренда, установила свой новый исторический рекорд. Впервые с момента запуска модели на российском рынке месячные продажи Lada Granta перешагнули рубеж 20 000 автомобилей и составили 20 928 единиц (рост на 68,4% в сравнении с октябрем 2022 года)", - сообщили в компании. Как рассказывал в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, компания намерена удерживать цену на Lada Granta до 700 тысяч рублей до конца года, в дальнейшем она будет скорректирована в зависимости от инфляции. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2022 году было продано 188,6 тысячи автомобилей бренда (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20231101/avtovaz-1906582277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, россия, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio