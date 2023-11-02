https://ria.ru/20231102/kuba-1907044165.html
Против резолюции ГА ООН по Кубе проголосовали только США и Израиль
Против резолюции ГА ООН по Кубе проголосовали только США и Израиль - РИА Новости, 02.11.2023
Против резолюции ГА ООН по Кубе проголосовали только США и Израиль
Лишь США и Израиль проголосовали в Генассамблее ООН против резолюции "Необходимость завершения экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T19:14
2023-11-02T19:14
2023-11-02T19:26
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ООН, 2 ноя – РИА Новости. Лишь США и Израиль проголосовали в Генассамблее ООН против резолюции "Необходимость завершения экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного США против Кубы", и только Украина воздержалась, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию проголосовали 187 стран. США и Израиль были против, Киев воздержался.Не голосовали Молдавия, Сомали и Венесуэла.Резолюция принята.
https://ria.ru/20231102/blokada-1906825369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, куба, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, киев
В мире, США, Куба, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Киев
Против резолюции ГА ООН по Кубе проголосовали только США и Израиль
В ГА ООН против снятия экономической блокады с Кубы проголосовали США и Израиль