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Против резолюции ГА ООН по Кубе проголосовали только США и Израиль - РИА Новости, 02.11.2023
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19:14 02.11.2023 (обновлено: 19:26 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/kuba-1907044165.html
Против резолюции ГА ООН по Кубе проголосовали только США и Израиль
Против резолюции ГА ООН по Кубе проголосовали только США и Израиль - РИА Новости, 02.11.2023
Против резолюции ГА ООН по Кубе проголосовали только США и Израиль
Лишь США и Израиль проголосовали в Генассамблее ООН против резолюции "Необходимость завершения экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T19:14
2023-11-02T19:26
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
киев
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ООН, 2 ноя – РИА Новости. Лишь США и Израиль проголосовали в Генассамблее ООН против резолюции "Необходимость завершения экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного США против Кубы", и только Украина воздержалась, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию проголосовали 187 стран. США и Израиль были против, Киев воздержался.Не голосовали Молдавия, Сомали и Венесуэла.Резолюция принята.
https://ria.ru/20231102/blokada-1906825369.html
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в мире, сша, куба, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, киев
В мире, США, Куба, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Киев
Против резолюции ГА ООН по Кубе проголосовали только США и Израиль

В ГА ООН против снятия экономической блокады с Кубы проголосовали США и Израиль

© Fotolia / Albert Buchatskyy Флаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Fotolia / Albert Buchatskyy
Флаг Кубы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 ноя – РИА Новости. Лишь США и Израиль проголосовали в Генассамблее ООН против резолюции "Необходимость завершения экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного США против Кубы", и только Украина воздержалась, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию проголосовали 187 стран. США и Израиль были против, Киев воздержался.
Не голосовали Молдавия, Сомали и Венесуэла.
Резолюция принята.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Россия потребовала в ООН безотлагательной отмены американской блокады Кубы
Вчера, 00:34
 
В миреСШАКубаИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКиев
 
 
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