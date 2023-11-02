https://ria.ru/20231102/kuba-1907044165.html

Против резолюции ГА ООН по Кубе проголосовали только США и Израиль

Против резолюции ГА ООН по Кубе проголосовали только США и Израиль - РИА Новости, 02.11.2023

Против резолюции ГА ООН по Кубе проголосовали только США и Израиль

Лишь США и Израиль проголосовали в Генассамблее ООН против резолюции "Необходимость завершения экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T19:14

2023-11-02T19:14

2023-11-02T19:26

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куба

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

киев

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ООН, 2 ноя – РИА Новости. Лишь США и Израиль проголосовали в Генассамблее ООН против резолюции "Необходимость завершения экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного США против Кубы", и только Украина воздержалась, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию проголосовали 187 стран. США и Израиль были против, Киев воздержался.Не голосовали Молдавия, Сомали и Венесуэла.Резолюция принята.

https://ria.ru/20231102/blokada-1906825369.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, куба, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, киев