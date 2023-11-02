https://ria.ru/20231102/kredity-1906869986.html
С участников СВО могут разрешить списывать поручительства по кредитам
С участников СВО могут разрешить списывать поручительства по кредитам - РИА Новости, 02.11.2023
С участников СВО могут разрешить списывать поручительства по кредитам
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, списывающий кредитные поручительства погибших или тяжело раненых... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:54
2023-11-02T10:54
2023-11-02T10:54
андрей турчак
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общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, списывающий кредитные поручительства погибших или тяжело раненых участников специальной военной операции (СВО). Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, предусматривает прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами 1-й группы. Сейчас в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списываются полностью, но поручительств по кредитам это не касается - при отсутствии законодательных ограничений судебная практика возлагает обязательства поручителя на наследников погибшего, пояснял ранее один из авторов законопроекта, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, такой подход несправедлив, поскольку обязательства участника СВО, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, практически не отличаются – в обоих случаях он несет ответственность за неисполнение обязательств. Законопроект "уравняет эти ситуации", пояснял Турчак.
https://ria.ru/20231031/podderzhka-1906500419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей турчак, госдума рф, совет федерации рф, общество
Андрей Турчак, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Общество
С участников СВО могут разрешить списывать поручительства по кредитам
В Госдуме одобрили проект о списании с участников СВО поручительств по кредитам
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, списывающий кредитные поручительства погибших или тяжело раненых участников специальной военной операции (СВО).
Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, предусматривает прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами 1-й группы.
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Сейчас в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списываются полностью, но поручительств по кредитам это не касается - при отсутствии законодательных ограничений судебная практика возлагает обязательства поручителя на наследников погибшего, пояснял ранее один из авторов законопроекта, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак
.
По его словам, такой подход несправедлив, поскольку обязательства участника СВО, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, практически не отличаются – в обоих случаях он несет ответственность за неисполнение обязательств. Законопроект "уравняет эти ситуации", пояснял Турчак.
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