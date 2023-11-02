https://ria.ru/20231102/kredity-1906869986.html

С участников СВО могут разрешить списывать поручительства по кредитам

С участников СВО могут разрешить списывать поручительства по кредитам - РИА Новости, 02.11.2023

С участников СВО могут разрешить списывать поручительства по кредитам

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, списывающий кредитные поручительства погибших или тяжело раненых... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:54

2023-11-02T10:54

2023-11-02T10:54

андрей турчак

госдума рф

совет федерации рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, списывающий кредитные поручительства погибших или тяжело раненых участников специальной военной операции (СВО). Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, предусматривает прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами 1-й группы. Сейчас в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списываются полностью, но поручительств по кредитам это не касается - при отсутствии законодательных ограничений судебная практика возлагает обязательства поручителя на наследников погибшего, пояснял ранее один из авторов законопроекта, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, такой подход несправедлив, поскольку обязательства участника СВО, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, практически не отличаются – в обоих случаях он несет ответственность за неисполнение обязательств. Законопроект "уравняет эти ситуации", пояснял Турчак.

https://ria.ru/20231031/podderzhka-1906500419.html

https://ria.ru/20231026/otpusk-1905350485.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей турчак, госдума рф, совет федерации рф, общество