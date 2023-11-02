https://ria.ru/20231102/kosmos-1906849054.html

Ученые проведут эксперимент по созданию "кирпичиков" жизни на Луне

Ученые проведут эксперимент по созданию "кирпичиков" жизни на Луне - РИА Новости, 02.11.2023

Ученые проведут эксперимент по созданию "кирпичиков" жизни на Луне

Российские учёные проведут на биоспутнике "Бион-М2" эксперимент, в ходе которого попытаются уточнить, могли бы аминокислоты, карбоновые кислоты, нуклеиновые... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:18

2023-11-02T09:18

2023-11-02T09:18

наука

космос - риа наука

земля

луна

вячеслав ильин

институт медико-биологических проблем ран

российская академия наук

объединенный институт ядерных исследований

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские учёные проведут на биоспутнике "Бион-М2" эксперимент, в ходе которого попытаются уточнить, могли бы аминокислоты, карбоновые кислоты, нуклеиновые основания и сахара образоваться в открытом космосе, сообщил заведующий лабораторией микробной экологии человека Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Ильин. "Эксперимент "Астробио" … теперь представилась возможность посмотреть, насколько это реально и в реальном космическом полёте", - сказал Ильин на научном совете института. Он уточнил, что постановщики эксперимента – Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ), ранее уже проводили в земных условиях совместно с римским университетом Sapienza исследования, в которых формамид (амид муравьиной кислоты) бомбардировали тяжёлыми частицами. В результате формамид образовывал различные виды органики, в том числе полимолекулярной органики. В космическом эксперименте также примет участие Институт геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени Вернадского, его сотрудники предоставят материал, симулирующий лунный грунт, чтобы можно было посмотреть, как подобные процессы проходили бы на естественном спутнике Земли. Как уточняется в презентации, которую представил Ильин, в ходе эксперимента учёные намереваются установить возможность формирования сложных соединений в условиях открытого космоса и сравнить полученные данные с результатами экспериментов, прошедших ранее. Согласно одной из наиболее распространённых гипотез о возникновении жизни на Земле, аминокислоты и другие простейшие органические соединения являются "кирпичиками", из которых потом появились живые организмы. В ходе программы "Бион" с 1973 по 1996 годы на орбиту были запущены 11 спутников с растениями и животными на борту, в том числе с крысами и обезьянами. В XXI веке программа была возобновлена, в 2013 году состоялся полёт модернизированного "Биона-М1", а в июле 2024 года ожидается полёт аппарата "Бион-М2".

https://ria.ru/20231102/nauka-1906848323.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, луна, вячеслав ильин, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, объединенный институт ядерных исследований