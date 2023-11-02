https://ria.ru/20231102/koran-1906875301.html

Волгоградец Журавель заявил в суде, что изучает Коран

Волгоградец Журавель заявил в суде, что изучает Коран - РИА Новости, 02.11.2023

Волгоградец Журавель заявил в суде, что изучает Коран

Обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде Никита Журавель в ходе заседания суда сообщил, что изучает Коран, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:17

2023-11-02T11:17

2023-11-02T11:45

волгоград

россия

происшествия

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 2 ноя – РИА Новости. Обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде Никита Журавель в ходе заседания суда сообщил, что изучает Коран, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в Висаитовском районном суде проходит судебное заседание, в ходе которого в режиме видеосвязи допрашиваются свидетели по делу. "В процессе моего заключения под стражу читаю Коран, изучаю его... дабы понять, как сильно оскорбил чувства верующих", — сказал Журавель. Он еще раз принес извинения имамам и мусульманам. " Мой поступок ужасен и не имеет оправдания", — сказал он. В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая. Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний" и части 2 статьи 213 "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды" УК РФ.

https://ria.ru/20231015/kadyrov-1902904964.html

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волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

волгоград, россия, происшествия, чеченская республика (чечня)