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Волгоградец Журавель заявил в суде, что изучает Коран - РИА Новости, 02.11.2023
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11:17 02.11.2023 (обновлено: 11:45 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/koran-1906875301.html
Волгоградец Журавель заявил в суде, что изучает Коран
Волгоградец Журавель заявил в суде, что изучает Коран - РИА Новости, 02.11.2023
Волгоградец Журавель заявил в суде, что изучает Коран
Обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде Никита Журавель в ходе заседания суда сообщил, что изучает Коран, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:17
2023-11-02T11:45
волгоград
россия
происшествия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 2 ноя – РИА Новости. Обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде Никита Журавель в ходе заседания суда сообщил, что изучает Коран, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в Висаитовском районном суде проходит судебное заседание, в ходе которого в режиме видеосвязи допрашиваются свидетели по делу. "В процессе моего заключения под стражу читаю Коран, изучаю его... дабы понять, как сильно оскорбил чувства верующих", — сказал Журавель. Он еще раз принес извинения имамам и мусульманам. " Мой поступок ужасен и не имеет оправдания", — сказал он. В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая. Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний" и части 2 статьи 213 "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды" УК РФ.
https://ria.ru/20231015/kadyrov-1902904964.html
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волгоград, россия, происшествия, чеченская республика (чечня)
Волгоград, Россия, Происшествия, Чеченская республика (Чечня)
Волгоградец Журавель заявил в суде, что изучает Коран

Обвиняемый в сожжении Корана Журавель заявил в суде, что изучает священную книгу

© РИА Новости Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде. 2 ноября 2023
Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде. 2 ноября 2023
© РИА Новости
Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде. 2 ноября 2023
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 2 ноя – РИА Новости. Обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде Никита Журавель в ходе заседания суда сообщил, что изучает Коран, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Висаитовском районном суде проходит судебное заседание, в ходе которого в режиме видеосвязи допрашиваются свидетели по делу.
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"В процессе моего заключения под стражу читаю Коран, изучаю его... дабы понять, как сильно оскорбил чувства верующих", — сказал Журавель. Он еще раз принес извинения имамам и мусульманам. " Мой поступок ужасен и не имеет оправдания", — сказал он.
В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая.
Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний" и части 2 статьи 213 "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды" УК РФ.
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