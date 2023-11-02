Волгоградец Журавель заявил в суде, что изучает Коран
Обвиняемый в сожжении Корана Журавель заявил в суде, что изучает священную книгу
© РИА Новости Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде. 2 ноября 2023
© РИА Новости
Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде. 2 ноября 2023
ГРОЗНЫЙ, 2 ноя – РИА Новости. Обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде Никита Журавель в ходе заседания суда сообщил, что изучает Коран, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Висаитовском районном суде проходит судебное заседание, в ходе которого в режиме видеосвязи допрашиваются свидетели по делу.
"В процессе моего заключения под стражу читаю Коран, изучаю его... дабы понять, как сильно оскорбил чувства верующих", — сказал Журавель. Он еще раз принес извинения имамам и мусульманам. " Мой поступок ужасен и не имеет оправдания", — сказал он.
В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая.
Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний" и части 2 статьи 213 "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды" УК РФ.