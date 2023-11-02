https://ria.ru/20231102/kanikuly-1906981489.html

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на новогодние каникулы

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на новогодние каникулы - РИА Новости, 02.11.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на новогодние каникулы

Туроператоры определили, насколько за год поднялись цены на новогодние поездки, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:09

2023-11-02T16:09

2023-11-02T16:09

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сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Туроператоры определили, насколько за год поднялись цены на новогодние поездки, сообщает АТОР.В среднем поездки по России на январские каникулы длятся четыре ночи, рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. Исключение – Кавминводы, где средняя продолжительность отдыха составляет восемь ночей, так как путешественники покупают санаторные путевки с лечебными процедурами.В среднем стоимость организованного отдыха в этот период выросла на величину от шести до 14 процентов.В основном у туроператоров бронируют только отели или санатории, реже – экскурсионные туры с ночевками в гостиницах, во всех случаях – без дороги. Ее путешественники оплачивают сами.Так, путевки в Санкт-Петербург и Москву обойдутся в среднем в 18,3 и 14,5 тысячи рублей на персону.Средний чек проданных новогодних туров на курорты Краснодарского края составляет 20,4 тысячи рублей на одного. В соседней Абхазии чуть меньше – 17 тысяч.В Кавминводах средний чек тура выше – 33,2 тысячи рублей на гостя, поскольку длительность отдыха тут более продолжительная, чем в других местах.Дороже всего обходятся визиты на горнолыжные курорты – в среднем только за гостиницу приходится отдать 44,2 тысячи рублей на одного. Проживание в отеле в Карелии стоит в среднем 35 тысяч рублей, в Подмосковье – 34 тысячи.Лишь в Великий Устюг покупают турпакеты с уже включенным в цену билетом на поезд. Средний чек здесь – 37 тысяч рублей на одного.

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новости - туризм, санкт-петербург, москва, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии