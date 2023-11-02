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У акции Журавеля и ЧП в Махачкале был один координатор, заявили свидетели - РИА Новости, 02.11.2023
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12:50 02.11.2023 (обновлено: 13:29 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/kanal-1906905507.html
У акции Журавеля и ЧП в Махачкале был один координатор, заявили свидетели
У акции Журавеля и ЧП в Махачкале был один координатор, заявили свидетели - РИА Новости, 02.11.2023
У акции Журавеля и ЧП в Махачкале был один координатор, заявили свидетели
Свидетели по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, в суде показали на тот же Telegram-канал, через который координировались беспорядки в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:50
2023-11-02T13:29
происшествия
волгоград
илья пономарев
telegram
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
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ГРОЗНЫЙ, 2 ноя – РИА Новости. Свидетели по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, в суде показали на тот же Telegram-канал, через который координировались беспорядки в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. В Висаитовском районном суде Грозного в четверг в режиме видеосвязи были опрошены два свидетеля — имам городской соборной мечети Волгограда Ильяс Бектимиров и журналист волгоградского сетевого издания Иван Богданов. "Девятнадцатого мая, просматривая ленты Telegram-каналов, я зашел на Telegram-канал "Утро Дагестан", где увидел ролик, о котором идет речь", - сказал Богданов. "Девятнадцатого мая, в пятницу, мне позвонили с города Волгограда… Сказал, это ваша мечеть или не ваша? Там по видео это наша мечеть, я это подтвердил", - рассказал в свою очередь Бектимиров. В тот момент он находился на мероприятии в Казани. В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая. Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний" и части 2 статьи 213 "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды" УК РФ. В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы. Сообщалось также, что Telegram заблокировал канал "Утро Дагестана", через который, как заявлял бежавший из России и признанный иноагентом экс-депутат ГД Илья Пономарев*, координировались беспорядки в Дагестане.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20231102/koran-1906875301.html
https://ria.ru/20231013/kadyrov-1902477690.html
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происшествия, волгоград, илья пономарев, telegram, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Волгоград, Илья Пономарев, Telegram, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
У акции Журавеля и ЧП в Махачкале был один координатор, заявили свидетели

Свидетели: акцию в Волгограде и ЧП в Махачкале координировал один Telegram-канал

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкНикита Журавель на заседании центрального районного суда Волгограда
Никита Журавель на заседании центрального районного суда Волгограда - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Никита Журавель на заседании центрального районного суда Волгограда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 2 ноя – РИА Новости. Свидетели по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, в суде показали на тот же Telegram-канал, через который координировались беспорядки в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости.
В Висаитовском районном суде Грозного в четверг в режиме видеосвязи были опрошены два свидетеля — имам городской соборной мечети Волгограда Ильяс Бектимиров и журналист волгоградского сетевого издания Иван Богданов.
"Девятнадцатого мая, просматривая ленты Telegram-каналов, я зашел на Telegram-канал "Утро Дагестан", где увидел ролик, о котором идет речь", - сказал Богданов.
"Девятнадцатого мая, в пятницу, мне позвонили с города Волгограда… Сказал, это ваша мечеть или не ваша? Там по видео это наша мечеть, я это подтвердил", - рассказал в свою очередь Бектимиров. В тот момент он находился на мероприятии в Казани.
Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде. 2 ноября 2023
Волгоградец Журавель заявил в суде, что изучает Коран
11:17
В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая.
Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний" и части 2 статьи 213 "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды" УК РФ.
В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы. Сообщалось также, что Telegram заблокировал канал "Утро Дагестана", через который, как заявлял бежавший из России и признанный иноагентом экс-депутат ГД Илья Пономарев*, координировались беспорядки в Дагестане.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Диалог Кадырова и волгоградца, сжегшего Коран
Кадыров показал на видео встречу с Журавелем, сжегшим Коран
13 октября, 11:39
 
ПроисшествияВолгоградИлья ПономаревTelegramМахачкалаБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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