https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

У Израиля нет времени на победу над ХАМАС

У Израиля нет времени на победу над ХАМАС - РИА Новости, 02.11.2023

У Израиля нет времени на победу над ХАМАС

Йемен фактически объявил войну Израилю — его армия нанесла ракетный удар по еврейскому государству, а власти страны (их часто называют хуситами, хотя в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T08:00

2023-11-02T08:00

2023-11-02T08:06

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Йемен фактически объявил войну Израилю — его армия нанесла ракетный удар по еврейскому государству, а власти страны (их часто называют хуситами, хотя в реальности это, по сути, власти основной части полураспавшейся страны, контролирующие в том числе столицу Сану) заявили о готовности отправить десятки тысяч бойцов на помощь сектору Газа и попросили саудитов и Эмираты пропустить их через свою территорию. Обе эти страны, конечно, отказали, более того, саудовская ПВО сбивала йеменские ракеты. Это неудивительно — во-первых, Саудовская Аравия и ОАЭ боятся американцев, которые грозятся вступиться за Израиль в том случае, если какая-либо из мусульманских стран попытается вмешаться и остановить ту кровавую баню, что Израиль устроил в секторе Газа. Во-вторых, саудиты и Эмираты более десяти лет воевали с Йеменом, то есть с теми самыми хуситами, которых они не хотели видеть у власти, и перемирие было установлено совсем недавно. Так что йеменский пример служит самым лучшим подтверждением того, что арабский мир расколот, боится США и не может военным путем помочь палестинцам. Но означает ли это, что Израиль, пользуясь американской поддержкой, сможет и дальше проводить свою "операцию возмездия", точнее геноцид палестинского населения в Газе, до тех пор, пока не добьется своих целей?В том-то и дело, что нет. Официальной целью Израиля является уничтожение ХАМАС, то есть ликвидация 40 тысяч ее бойцов. Неизвестно, сколько их уже погибло после 7 октября, но в любом случае не больше двух тысяч. При этом общее число жертв — в основном от израильских бомбежек — уже приближается к десяти тысячам, и подавляющее большинство из них женщины и дети. Однако соотношение числа жертв бомбардировок среди военных и мирных жителей не один к пяти, а гораздо больше — потому что немалая часть вооруженных хамасовцев погибла в боях, которые идут с уже вступившей в сектор Газа израильской армией. Основная же часть боевых сил ХАМАС прячется в подземных тоннелях, даже добраться до которых израильской армии будет нелегко. Поэтому главная ставка Израилем пока что делается на бомбежки — они должны заставить палестинцев бежать сначала на юг сектора Газа, а потом в Египет. В этом и состоит вторая, неофициальная, но не особо скрываемая цель Израиля: зачистить от палестинцев как минимум север сектора Газа, в котором проживала большая часть населения территории. На все это Израилю требуется время — и время немалое.Как военные, так и политические лидеры Израиля говорят о многих месяцах — военные эксперты не берутся предсказывать, но сходятся в том, что операция займет не меньше полугода, а скорее всего, больше года. И при этом речь не идет о достижении целей Израиля, то есть ликвидации всех военных ХАМАС и его политической структуры. Нет, речь просто о том, что даже попытка зачистки северной части Газы займет очень большое время — с огромными жертвами со стороны палестинцев и ощутимыми потерями израильской армии. И это в самом благоприятном для Израиля случае— если "Хезболла" не откроет против него второй фронт на севере.Но даже в случае невмешательства "Хезболлы" у Израиля нет большого запаса времени. А ведь Нетаньяху исходит из того, что может делать в Газе то, что хочет, на протяжении многих месяцев. США не собираются его останавливать, на остальные страны ему плевать, ну а жертвы среди палестинцев Израиль вообще не волнуют. Бомбить еще несколько месяцев — не вопрос, снаряды подвезут американцы. Будет убито 30-40 тысяч женщин и детей? Ничего страшного — "сопутствующий ущерб", зато удастся уничтожить еще несколько тысяч хамасовцев и часть их руководства. Арабский и мусульманский мир будет возмущаться и проклинать Израиль, страны Латинской Америки начнут разрывать с ним дипломатические отношения? Да пожалуйста, зато приблизится "окончательное решение" палестинского вопроса — как минимум в северной части сектора Газа.Такова позиция Израиля. Однако его стратегия мало того что самоубийственна в среднесрочной исторической перспективе (ведь своими зверствами он практически обнуляет свой "иммунитет" холокоста и дает исламским странам индульгенцию на то, чтобы в будущем, когда у них будут на это силы, а США уйдут в сторону, поступать с ним точно так же), но не сработает даже в краткосрочной. Потому что у Израиля нет года на операцию в Газе — то, с какой жесткостью он ее проводит, меняет ситуацию в мире гораздо быстрее, чем Нетаньяху и ЦАХАЛ продвигаются к своим целям.Да, арабский мир расколот и боится США — и не пойдет сейчас войной на Израиль. Да, возмущение арабской улицы пока что не угрожает устойчивости властей арабских стран. Да, вступление в войну "Хезболлы" можно отсрочить на несколько месяцев. Да, Иран не даст себя спровоцировать, чтобы не подставиться под американский удар (которого, кстати, не хотят наносить и сами США).Но уже в конце следующей недели соберется чрезвычайный саммит Лиги арабских государств — и он не может отделаться пустыми призывами к миру надавить на Израиль. Позиция США в той же ООН показала, что Вашингтон не готов ни на какой компромисс в этом вопросе — да, формально администрация Байдена призывает Израиль к соблюдению "законов войны", однако при этом не желает найти даже формальных слов для осуждения массовых убийств гражданского населения. Все последние недели и саудиты, и другие арабские страны пытаются убедить США надавить на Израиль — но все тщетно. Так что, собравшись на саммит ЛАГ, арабским лидерам придется говорить уже о том, как заставить США и Запад принудить Израиль остановиться. Что могут сделать арабы? Повторить свой ультиматум октября 1973-го — тогда в ходе арабо-израильской войны Судного дня арабские страны ввели эмбарго на поставки нефти странам Запада во главе с США. Война закончилась через неделю — а цены на нефть выросли в несколько раз.Конечно, тогда остановить войны помогли и угрозы вмешательства со стороны СССР — главного союзника арабских стран и ядерной державы. Сейчас удар в виде нефтяного эмбарго пока что не обсуждается публично — рынок нефти в другом состоянии, чем полвека назад. Иранский лидер Хаменеи призвал, правда, ввести эмбарго на поставки нефти Израилю из мусульманских стран. Но учитывая, что главными поставщиками являются условно мусульманский Казахстан и полумусульманская Нигерия, от них этого не дождешься. Однако даже если бы это и произошло, США не оставили бы Израиль без топлива.А вот если арабские страны хотя бы пригрозят (то есть выдвинут ультиматум — предупреждаем, что остановим поставки, если вы, например, через две недели, не остановите Израиль) Западу тотальными энергетическими санкциями, это будет уже совсем другой разговор. Нефтегазовый рынок и так находится в очень непростом состоянии после введения санкций против России, а без арабского газа Европа, уже отказавшаяся от российского, просто не выживет. Не говоря уже о том, что цены вырастут и в США — причем более чем ощутимо, что окончательно лишит Байдена (и любого демократического кандидата) шансов на победу, открыв тем самым Трампу дорогу в Белый дом.Поэтому просто так проигнорировать ультиматум ЛАГ Соединенные Штаты не смогут — им придется реально что-то делать с Израилем. Скомандовать "стоп, машина", прекратить поставки оружия и боеприпасов, надавить по "еврейской линии"? Не так важно — главное, что Израиль лишится главного условия для продолжения операции в Газе: поддержки США.Лига арабских государств не выдвинет ультиматум на следующей неделе — но каждый день израильских бомбежек Газы, каждый день массового геноцида палестинцев приближает тот момент, когда арабские страны (а их поддержит и большая часть исламского мира) будут вынуждены прибегнуть к последнему остающемуся у них способу воздействия на США. И тогда Израиль окажется в ситуации тотального поражения — с острейшим внутриполитическим кризисом, с репутацией массового убийцы, ненавидящим его исламским миром и невыселенной Газой с неуничтоженным ХАМАСом.И винить в своем поражении ему нужно будет только себя — потому что он сам загнал себя в угол, думая, что может не просто не давать палестинцам возможности создать свое государство, но и устроить геноцид, чтобы выгнать палестинцев из Газы.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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аналитика, в мире, израиль, сша, сектор газа, оон, лаг, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году