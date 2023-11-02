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В Госдуму внесли поправки о приеме в колледжи бойцов СВО в первую очередь - РИА Новости, 02.11.2023
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09:51 02.11.2023 (обновлено: 09:52 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/gosduma-1906854806.html
В Госдуму внесли поправки о приеме в колледжи бойцов СВО в первую очередь
В Госдуму внесли поправки о приеме в колледжи бойцов СВО в первую очередь - РИА Новости, 02.11.2023
В Госдуму внесли поправки о приеме в колледжи бойцов СВО в первую очередь
Рабочая группа по специальной военной операции внесла в Госдуму поправки, позволяющее принимать участников СВО и их детей в техникумы и колледжи в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:51
2023-11-02T09:52
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Рабочая группа по специальной военной операции внесла в Госдуму поправки, позволяющее принимать участников СВО и их детей в техникумы и колледжи в первоочередном порядке, сообщил руководитель рабочей группы, секретарь Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак."Участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы - их будут принимать в первоочередном порядке, независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения. Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму поправки, которые предоставят такую возможность", - написал Турчак в своем Telegram-канале.Однако он отметил, что изменения в законодательство не предполагают, что такие абитуриенты будут поступать вообще без конкурса."Но при прочих равных (к примеру, одинаковом количестве баллов) преимущество будет у тех, кто участвовал в спецоперации, и их детей", - следует из сообщения.Также он добавил, что дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или получивших серьезные увечья, смогут поступить в кадетские и другие военные училища вне конкурса.
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госдума рф, общество, андрей турчак, единая россия, совет федерации рф
Госдума РФ, Общество, Андрей Турчак, Единая Россия, Совет Федерации РФ
В Госдуму внесли поправки о приеме в колледжи бойцов СВО в первую очередь

В ГД внесены поправки о приеме в колледжи бойцов СВО в первоочередном порядке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Рабочая группа по специальной военной операции внесла в Госдуму поправки, позволяющее принимать участников СВО и их детей в техникумы и колледжи в первоочередном порядке, сообщил руководитель рабочей группы, секретарь Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
"Участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы - их будут принимать в первоочередном порядке, независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения. Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму поправки, которые предоставят такую возможность", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
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Однако он отметил, что изменения в законодательство не предполагают, что такие абитуриенты будут поступать вообще без конкурса.
"Но при прочих равных (к примеру, одинаковом количестве баллов) преимущество будет у тех, кто участвовал в спецоперации, и их детей", - следует из сообщения.
Также он добавил, что дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или получивших серьезные увечья, смогут поступить в кадетские и другие военные училища вне конкурса.
 
Госдума РФОбществоАндрей ТурчакЕдиная РоссияСовет Федерации РФ
 
 
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