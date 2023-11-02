https://ria.ru/20231102/gosduma-1906854806.html

В Госдуму внесли поправки о приеме в колледжи бойцов СВО в первую очередь

В Госдуму внесли поправки о приеме в колледжи бойцов СВО в первую очередь - РИА Новости, 02.11.2023

В Госдуму внесли поправки о приеме в колледжи бойцов СВО в первую очередь

Рабочая группа по специальной военной операции внесла в Госдуму поправки, позволяющее принимать участников СВО и их детей в техникумы и колледжи в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:51

2023-11-02T09:51

2023-11-02T09:52

госдума рф

общество

андрей турчак

единая россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Рабочая группа по специальной военной операции внесла в Госдуму поправки, позволяющее принимать участников СВО и их детей в техникумы и колледжи в первоочередном порядке, сообщил руководитель рабочей группы, секретарь Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак."Участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы - их будут принимать в первоочередном порядке, независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения. Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму поправки, которые предоставят такую возможность", - написал Турчак в своем Telegram-канале.Однако он отметил, что изменения в законодательство не предполагают, что такие абитуриенты будут поступать вообще без конкурса."Но при прочих равных (к примеру, одинаковом количестве баллов) преимущество будет у тех, кто участвовал в спецоперации, и их детей", - следует из сообщения.Также он добавил, что дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или получивших серьезные увечья, смогут поступить в кадетские и другие военные училища вне конкурса.

https://ria.ru/20231101/robototekhnika-1906700193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество, андрей турчак, единая россия, совет федерации рф