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Совбез призвал поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистами - РИА Новости, 02.11.2023
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10:49 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/genotsid-1906868681.html
Совбез призвал поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистами
Совбез призвал поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистами - РИА Новости, 02.11.2023
Совбез призвал поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистами
Уже сейчас, опираясь на неопровержимые исторические факты, надо поднимать на мировой арене вопрос признания геноцида народов СССР нацистами в годы Великой... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:49
2023-11-02T10:49
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россия
александр венедиктов
безопасность
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Уже сейчас, опираясь на неопровержимые исторические факты, надо поднимать на мировой арене вопрос признания геноцида народов СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Как "откровенный плевок в адрес не только 27 миллионов погибших советских граждан, но и всех тех, кто воевал в составе антигитлеровской коалиции", Венедиктов расценил заявление официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая на брифинге 9 мая заявила, что Вторая мировая война закончилась якобы победой США. "На этом фоне уместно поставить вопрос, почему никто не говорит о геноциде советского народа, который был в числе первых целей Гитлера и его приспешников? Считаю, что такую работу необходимо начать проводить уже сейчас, опираясь на неопровержимые исторические факты", - подчеркнул Венедиктов. Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны свыше 13,5 миллиона мирных жителей СССР (из почти 27 миллионов от общего числа погибших в войне советских граждан) были или целенаправленно убиты (7,4 миллиона человек), или умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного (4,1 миллиона), или погибли на принудительных работах в Германии (2,1 миллиона). Количество российских регионов, где суды признали геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях, приближается к 20.
https://ria.ru/20231024/istoriya-1904956634.html
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ссср, россия, александр венедиктов, безопасность, совет безопасности рф, без срока давности
СССР, Россия, Александр Венедиктов, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Без срока давности
Совбез призвал поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистами

Совбез: надо поднимать в мире вопрос признания геноцида народов СССР нацистами

© РИА Новости / Т. Ананьина | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Немецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город
Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Немецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Т. Ананьина
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Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Немецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Уже сейчас, опираясь на неопровержимые исторические факты, надо поднимать на мировой арене вопрос признания геноцида народов СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Как "откровенный плевок в адрес не только 27 миллионов погибших советских граждан, но и всех тех, кто воевал в составе антигитлеровской коалиции", Венедиктов расценил заявление официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая на брифинге 9 мая заявила, что Вторая мировая война закончилась якобы победой США.
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"На этом фоне уместно поставить вопрос, почему никто не говорит о геноциде советского народа, который был в числе первых целей Гитлера и его приспешников? Считаю, что такую работу необходимо начать проводить уже сейчас, опираясь на неопровержимые исторические факты", - подчеркнул Венедиктов.
Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны свыше 13,5 миллиона мирных жителей СССР (из почти 27 миллионов от общего числа погибших в войне советских граждан) были или целенаправленно убиты (7,4 миллиона человек), или умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного (4,1 миллиона), или погибли на принудительных работах в Германии (2,1 миллиона).
Количество российских регионов, где суды признали геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях, приближается к 20.
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СССРРоссияАлександр ВенедиктовБезопасностьСовет Безопасности РФБез срока давности
 
 
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