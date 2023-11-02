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В Мордовии Санаксарский монастырь подключили к газу
В Мордовии Санаксарский монастырь подключили к газу - РИА Новости, 02.11.2023
В Мордовии Санаксарский монастырь подключили к газу
Газовую котельную запустили в Рождество-Богородичном Санаксарском мужском монастыре в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:09
2023-11-02T14:09
2023-11-02T14:09
республика мордовия
артем здунов
газпром
природный газ
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Газовую котельную запустили в Рождество-Богородичном Санаксарском мужском монастыре в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Вопрос газификации Санаксарского монастыря был поднят Артемом Здуновым, когда он заступил на пост главы Мордовии в 2021 году. "При том уровне газификации, который есть в республике (мы входим в пятерку лучших регионов страны), не газифицировать такой объект культурного наследия, как Санаксарский монастырь, было неправильно. Я обратился в ПАО "Газпром", и мы вместе решили эту задачу. Благодарю "Газпром" за поддержку", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Санаксарский монастырь - объект культурного наследия. Здесь провел последние годы жизни непобедимый адмирал, святой покровитель российского флота и Мордовии Федор Ушаков. Сейчас эти места - часть большого федерального паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Отмечается, что мероприятие прошло в рамках Петербургского международного газового форума. Благодаря видеосвязи состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию новых объектов для подачи сетевого газа потребителям в 18 регионах России, в том числе в Мордовии. Глава Мордовии подчеркнул, что республика будет и дальше тесно сотрудничать с "Газпромом". Сейчас уровень газификации в республике достиг 94%. Только по программе догазификации газ будет проведен почти в 5 тысяч домохозяйств.
https://ria.ru/20231023/mordoviya-1904121005.html
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артем здунов, газпром, природный газ, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Газпром, Природный газ, Республика Мордовия
В Мордовии Санаксарский монастырь подключили к газу
Здунов: в Мордовии Санаксарский монастырь подключили к газу