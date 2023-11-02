https://ria.ru/20231102/espch-1906863384.html

ЕСПЧ превратился в послушную контору Запада, заявили в Совбезе

ЕСПЧ превратился в послушную контору Запада, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023

ЕСПЧ превратился в послушную контору Запада, заявили в Совбезе

Суд в Страсбурге превратился в послушную юридическую контору Вашингтона и Брюсселя, после начала СВО уровень "Анти-России" зашкаливает, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:29

2023-11-02T10:29

2023-11-02T10:29

в мире

страсбург

вашингтон (штат)

брюссель

александр венедиктов

европейский суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd55b3b8fbafb2e16030d712c888467d.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости, Сергей Сафронов. Суд в Страсбурге превратился в послушную юридическую контору Вашингтона и Брюсселя, после начала СВО уровень "Анти-России" зашкаливает, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. В Страсбурге находится Европейский суд по правам человека. "Да он давно уже превратился из международной судебной инстанции в послушную юридическую контору, с готовностью выполняющую любую команду Вашингтона и Брюсселя", - сказал Венедиктов. "После же начала специальной военной операции на Украине антироссийская направленность в его деятельности стала откровенно зашкаливать, а сама судебная инстанция окончательно девальвировала свой статус, превратившись в ширму для прикрытия беззакония и мракобесия",- добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230718/mh17-1884844450.html

https://ria.ru/20231101/sredstva-1906596069.html

страсбург

вашингтон (штат)

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, страсбург, вашингтон (штат), брюссель, александр венедиктов, европейский суд