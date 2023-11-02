https://ria.ru/20231102/espch-1906863384.html
ЕСПЧ превратился в послушную контору Запада, заявили в Совбезе
ЕСПЧ превратился в послушную контору Запада, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023
ЕСПЧ превратился в послушную контору Запада, заявили в Совбезе
Суд в Страсбурге превратился в послушную юридическую контору Вашингтона и Брюсселя, после начала СВО уровень "Анти-России" зашкаливает, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:29
2023-11-02T10:29
2023-11-02T10:29
в мире
страсбург
вашингтон (штат)
брюссель
александр венедиктов
европейский суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd55b3b8fbafb2e16030d712c888467d.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости, Сергей Сафронов. Суд в Страсбурге превратился в послушную юридическую контору Вашингтона и Брюсселя, после начала СВО уровень "Анти-России" зашкаливает, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. В Страсбурге находится Европейский суд по правам человека. "Да он давно уже превратился из международной судебной инстанции в послушную юридическую контору, с готовностью выполняющую любую команду Вашингтона и Брюсселя", - сказал Венедиктов. "После же начала специальной военной операции на Украине антироссийская направленность в его деятельности стала откровенно зашкаливать, а сама судебная инстанция окончательно девальвировала свой статус, превратившись в ширму для прикрытия беззакония и мракобесия",- добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230718/mh17-1884844450.html
https://ria.ru/20231101/sredstva-1906596069.html
страсбург
вашингтон (штат)
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153393_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e463df63421268d78331c38537d850e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, страсбург, вашингтон (штат), брюссель, александр венедиктов, европейский суд
В мире, Страсбург, Вашингтон (штат), Брюссель, Александр Венедиктов, Европейский суд
ЕСПЧ превратился в послушную контору Запада, заявили в Совбезе
Замсекретаря Совбеза Венедиктов: после начала СВО уровень "Анти-России" зашкалил