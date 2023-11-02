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ЕСПЧ превратился в послушную контору Запада, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023
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10:29 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/espch-1906863384.html
ЕСПЧ превратился в послушную контору Запада, заявили в Совбезе
ЕСПЧ превратился в послушную контору Запада, заявили в Совбезе - РИА Новости, 02.11.2023
ЕСПЧ превратился в послушную контору Запада, заявили в Совбезе
Суд в Страсбурге превратился в послушную юридическую контору Вашингтона и Брюсселя, после начала СВО уровень "Анти-России" зашкаливает, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:29
2023-11-02T10:29
в мире
страсбург
вашингтон (штат)
брюссель
александр венедиктов
европейский суд
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости, Сергей Сафронов. Суд в Страсбурге превратился в послушную юридическую контору Вашингтона и Брюсселя, после начала СВО уровень "Анти-России" зашкаливает, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. В Страсбурге находится Европейский суд по правам человека. "Да он давно уже превратился из международной судебной инстанции в послушную юридическую контору, с готовностью выполняющую любую команду Вашингтона и Брюсселя", - сказал Венедиктов. "После же начала специальной военной операции на Украине антироссийская направленность в его деятельности стала откровенно зашкаливать, а сама судебная инстанция окончательно девальвировала свой статус, превратившись в ширму для прикрытия беззакония и мракобесия",- добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230718/mh17-1884844450.html
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Дарья Буймова
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в мире, страсбург, вашингтон (штат), брюссель, александр венедиктов, европейский суд
В мире, Страсбург, Вашингтон (штат), Брюссель, Александр Венедиктов, Европейский суд
ЕСПЧ превратился в послушную контору Запада, заявили в Совбезе

Замсекретаря Совбеза Венедиктов: после начала СВО уровень "Анти-России" зашкалил

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости, Сергей Сафронов. Суд в Страсбурге превратился в послушную юридическую контору Вашингтона и Брюсселя, после начала СВО уровень "Анти-России" зашкаливает, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
В Страсбурге находится Европейский суд по правам человека.
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"Да он давно уже превратился из международной судебной инстанции в послушную юридическую контору, с готовностью выполняющую любую команду Вашингтона и Брюсселя", - сказал Венедиктов.
"После же начала специальной военной операции на Украине антироссийская направленность в его деятельности стала откровенно зашкаливать, а сама судебная инстанция окончательно девальвировала свой статус, превратившись в ширму для прикрытия беззакония и мракобесия",- добавил собеседник агентства.
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В миреСтрасбургВашингтон (штат)БрюссельАлександр ВенедиктовЕвропейский суд
 
 
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