https://ria.ru/20231102/energodar-1906932765.html

Рогов назвал атаку ВСУ на Энергодар попыткой сорвать ротацию миссии МАГАТЭ

Рогов назвал атаку ВСУ на Энергодар попыткой сорвать ротацию миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 02.11.2023

Рогов назвал атаку ВСУ на Энергодар попыткой сорвать ротацию миссии МАГАТЭ

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал атаку украинских дронов-камикадзе по Энергодару попыткой сорвать ротацию РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:44

2023-11-02T13:44

2023-11-02T13:44

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

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рафаэль гросси

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал атаку украинских дронов-камикадзе по Энергодару попыткой сорвать ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Ранее Рогов сообщил, что украинские войска в четверг атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара, предварительно, есть попадание в жилой дом. "Это провокация и попытка сорвать ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которая проходит сегодня", - сказал Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.

https://ria.ru/20231028/zaes-1905776808.html

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Варвара Скокшина

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