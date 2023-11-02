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Рогов назвал атаку ВСУ на Энергодар попыткой сорвать ротацию миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/energodar-1906932765.html
Рогов назвал атаку ВСУ на Энергодар попыткой сорвать ротацию миссии МАГАТЭ
Рогов назвал атаку ВСУ на Энергодар попыткой сорвать ротацию миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 02.11.2023
Рогов назвал атаку ВСУ на Энергодар попыткой сорвать ротацию миссии МАГАТЭ
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал атаку украинских дронов-камикадзе по Энергодару попыткой сорвать ротацию РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:44
2023-11-02T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
днепр (город)
европа
владимир рогов
рафаэль гросси
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал атаку украинских дронов-камикадзе по Энергодару попыткой сорвать ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Ранее Рогов сообщил, что украинские войска в четверг атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара, предварительно, есть попадание в жилой дом. "Это провокация и попытка сорвать ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которая проходит сегодня", - сказал Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
https://ria.ru/20231028/zaes-1905776808.html
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в мире, энергодар, днепр (город), европа, владимир рогов, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Днепр (город), Европа, Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Рогов назвал атаку ВСУ на Энергодар попыткой сорвать ротацию миссии МАГАТЭ

Рогов: ВСУ атакой дронов на Энергодар пытались сорвать ротацию миссии МАГАТЭ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал атаку украинских дронов-камикадзе по Энергодару попыткой сорвать ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
Ранее Рогов сообщил, что украинские войска в четверг атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара, предварительно, есть попадание в жилой дом.
"Это провокация и попытка сорвать ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которая проходит сегодня", - сказал Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарДнепр (город)ЕвропаВладимир РоговРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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