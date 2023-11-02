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Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе - РИА Новости, 02.11.2023
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12:58 02.11.2023 (обновлено: 14:10 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/energodar-1906911985.html
Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе
Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе - РИА Новости, 02.11.2023
Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе
Украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара, предварительно, есть попадание в жилой дом, пострадавших нет, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:58
2023-11-02T14:10
энергодар
происшествия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара, предварительно, есть попадание в жилой дом, пострадавших нет, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Украинские боевики атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе. Предварительно, к сожалению, есть попадание в жилой дом", — сказал собеседник агентства.По его словам, украинские войска организовали атаку "роем" ударных БПЛА. Зафиксировано около десяти "прилетов".Как отметил Рогов, ВСУ пускают дроны из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь.Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что два удара пришлись на гостиницу Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что в четверг проходит ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на объекте насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль российских военных, а впоследствии — в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
https://ria.ru/20231028/zaes-1905776808.html
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энергодар, происшествия, украина
Энергодар, Происшествия, Украина
Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе

Рогов: ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара, предварительно, есть попадание в жилой дом, пострадавших нет, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские боевики атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе. Предварительно, к сожалению, есть попадание в жилой дом", — сказал собеседник агентства.
По его словам, украинские войска организовали атаку "роем" ударных БПЛА. Зафиксировано около десяти "прилетов".
Как отметил Рогов, ВСУ пускают дроны из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что два удара пришлись на гостиницу Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что в четверг проходит ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на объекте насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.
В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль российских военных, а впоследствии — в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
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