https://ria.ru/20231102/egipet-1906871784.html

Президент Египта подписал решение о филиале Казанского университета в Каире

Президент Египта подписал решение о филиале Казанского университета в Каире - РИА Новости, 02.11.2023

Президент Египта подписал решение о филиале Казанского университета в Каире

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал решение о создании филиала Казанского федерального университета (КФУ) в Каире, сообщает пресс-служба российского РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:03

2023-11-02T11:03

2023-11-02T11:03

республика татарстан

общество

египет

каир (город)

россия

абдель фаттах ас-сиси

рустам минниханов

казанский (приволжский) федеральный университет

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КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал решение о создании филиала Казанского федерального университета (КФУ) в Каире, сообщает пресс-служба российского вуза. Предполагается, что филиал будет открыт до конца текущего года. Целью филиала является содействие развитию системы высшего образования и научных исследований в Египте, развитие изучения русского языка, укрепление образовательных связей между Египтом и РФ. "Первый набор студентов будет осуществляться по следующим направлениям подготовки: "лечебное дело", "стоматология", "фармация". В образовательном процессе будет задействован профессорско-преподавательский состав головного вуза. Обучение будет вестись на английском языке. Вместе с тем, студенты будут углубленно изучать русский язык", - цитирует пресс-служба слова проректора по внешним связям КФУ Тимирхана Алишева. По его информации, студенты будут обучаться на платной основе. В то же время для наиболее талантливых будет предусмотрено выделение грантов, покрывающих всю стоимость обучения или ее часть. Выпускники филиала получат диплом Казанского федерального университета. Качество и содержание программ будет соответствовать уровню головного университета. В 2022 году КФУ и Modern Group подписали соглашение о сотрудничестве, которое в том числе предполагает создание в Каире филиала Казанского федерального университета. Выбор в пользу Египта был сделан в связи с перспективами развития образовательного рынка данной страны, ее местоположением как логистически удобного образовательного хаба для учащихся из стран Ближнего Востока и Африки, а также популярностью русского языка и российского образования. Вопрос открытия филиала КФУ в Каире обсуждался летом этого года на встрече главы Татарстана Рустама Минниханова с председателем правления компании Modern Group (Египет) Валидом Деабесом. По словам Минниханова, Египет – давний и важный партнер России. На своем уровне Татарстан способствует развитию деловых и гуманитарных связей, в частности, в сфере науки и образования. Глава Татарстана подчеркнул, что открытие филиала Казанского университета в Каире станет важным шагом в укреплении сотрудничества.

https://ria.ru/20221205/observatorii-1836387664.html

https://ria.ru/20191107/1560665773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, египет, каир (город), россия, абдель фаттах ас-сиси, рустам минниханов, казанский (приволжский) федеральный университет