Президент Египта подписал решение о филиале Казанского университета в Каире
Президент Египта ас-Сиси подписал решение о создании филиала КФУ в Каире
© AP Photo / Manu BraboВид на Каир, Египет
© AP Photo / Manu Brabo
Вид на Каир, Египет. Архивное фото
КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал решение о создании филиала Казанского федерального университета (КФУ) в Каире, сообщает пресс-служба российского вуза.
Предполагается, что филиал будет открыт до конца текущего года. Целью филиала является содействие развитию системы высшего образования и научных исследований в Египте, развитие изучения русского языка, укрепление образовательных связей между Египтом и РФ.
"Первый набор студентов будет осуществляться по следующим направлениям подготовки: "лечебное дело", "стоматология", "фармация". В образовательном процессе будет задействован профессорско-преподавательский состав головного вуза. Обучение будет вестись на английском языке. Вместе с тем, студенты будут углубленно изучать русский язык", - цитирует пресс-служба слова проректора по внешним связям КФУ Тимирхана Алишева.
По его информации, студенты будут обучаться на платной основе. В то же время для наиболее талантливых будет предусмотрено выделение грантов, покрывающих всю стоимость обучения или ее часть. Выпускники филиала получат диплом Казанского федерального университета. Качество и содержание программ будет соответствовать уровню головного университета.
В 2022 году КФУ и Modern Group подписали соглашение о сотрудничестве, которое в том числе предполагает создание в Каире филиала Казанского федерального университета. Выбор в пользу Египта был сделан в связи с перспективами развития образовательного рынка данной страны, ее местоположением как логистически удобного образовательного хаба для учащихся из стран Ближнего Востока и Африки, а также популярностью русского языка и российского образования.
Вопрос открытия филиала КФУ в Каире обсуждался летом этого года на встрече главы Татарстана Рустама Минниханова с председателем правления компании Modern Group (Египет) Валидом Деабесом. По словам Минниханова, Египет – давний и важный партнер России. На своем уровне Татарстан способствует развитию деловых и гуманитарных связей, в частности, в сфере науки и образования. Глава Татарстана подчеркнул, что открытие филиала Казанского университета в Каире станет важным шагом в укреплении сотрудничества.