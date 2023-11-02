https://ria.ru/20231102/donetsk-1907057151.html
В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадал мужчина
В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 02.11.2023
В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T20:48
2023-11-02T20:48
2023-11-02T20:51
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В Петровском районе в результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата по улице Добровольского (магазин "Ассорти") ранение получил мужчина 1979 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 17.00 украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Петровский район Донецка, также в четверг ранены при детонации взрывоопасного предмета на трассе "Таганрог - Мариуполь" сотрудники "Донбассгаз".Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика
В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадал мужчина
Мэр Донецка: при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ ранен мужчина