https://ria.ru/20231102/donetsk-1907057151.html

В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадал мужчина

В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 02.11.2023

В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T20:48

2023-11-02T20:48

2023-11-02T20:51

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В Петровском районе в результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата по улице Добровольского (магазин "Ассорти") ранение получил мужчина 1979 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 17.00 украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Петровский район Донецка, также в четверг ранены при детонации взрывоопасного предмета на трассе "Таганрог - Мариуполь" сотрудники "Донбассгаз".Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика