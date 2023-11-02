https://ria.ru/20231102/bronevik-1906858074.html

Бойцы ЗВО уничтожили американский броневик на Купянском участке

Бойцы ЗВО уничтожили американский броневик на Купянском участке - РИА Новости, 02.11.2023

Бойцы ЗВО уничтожили американский броневик на Купянском участке

Бойцы Западного военного округа ВС РФ барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили американский бронеавомобиль Humvee ВСУ на купянском участке фронта, сообщил... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:08

2023-11-02T10:08

2023-11-02T10:23

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СВАТОВО (ЛНР), 2 ноя - РИА Новости. Бойцы Западного военного округа ВС РФ барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили американский бронеавомобиль Humvee ВСУ на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости разведчик ЗВО. "Разведка 1-й гвардейской танковой армии обнаружила бронированный автомобиль Humvee прибывший на позиции ВСУ. Беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет" машина была уничтожена", - рассказал боец. В августе руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак констатировал, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы ВСУ. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231102/ukraina-1906837790.html

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Уничтожение бронеавтомобиля Humvee на Купянском направлении Бойцы ЗВО барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили американский бронеавтомобиль Humvee ВСУ на купянском участке фронта 2023-11-02T10:08 true PT0M15S

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Варвара Скокшина

россия, киев, украина, владимир путин, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), безопасность