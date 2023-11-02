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Бойцы ЗВО уничтожили американский броневик на Купянском участке
Бойцы ЗВО уничтожили американский броневик на Купянском участке - РИА Новости, 02.11.2023
Бойцы ЗВО уничтожили американский броневик на Купянском участке
Бойцы Западного военного округа ВС РФ барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили американский бронеавомобиль Humvee ВСУ на купянском участке фронта, сообщил... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:08
2023-11-02T10:08
2023-11-02T10:23
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СВАТОВО (ЛНР), 2 ноя - РИА Новости. Бойцы Западного военного округа ВС РФ барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили американский бронеавомобиль Humvee ВСУ на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости разведчик ЗВО. "Разведка 1-й гвардейской танковой армии обнаружила бронированный автомобиль Humvee прибывший на позиции ВСУ. Беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет" машина была уничтожена", - рассказал боец. В августе руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак констатировал, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы ВСУ. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231102/ukraina-1906837790.html
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Уничтожение бронеавтомобиля Humvee на Купянском направлении
Бойцы ЗВО барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили американский бронеавтомобиль Humvee ВСУ на купянском участке фронта
2023-11-02T10:08
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PT0M15S
РИА Новости
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Бойцы ЗВО уничтожили американский броневик на Купянском участке
Бойцы ЗВО "Ланцетом" уничтожили броневик Humvee на Купянском участке